COMUNE DI BOLZANO * «CARTA “DEDICATA A TE 2025”, SOSTEGNO PER L’ACQUISTO DI BENI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITÀ»

14.20 - lunedì 25 agosto 2025

È in fase di attivazione la misura nazionale “Carta dedicata a te 2025”, che garantisce un contributo una tantum di 500 euro per nucleo familiare, destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

L’importo viene messo a disposizione attraverso una carta prepagata nominativa Postepay, distribuita da Poste Italiane.

I cittadini non devono fare nulla per ottenerla: l’INPS seleziona infatti automaticamente i beneficiari in base ai requisiti previsti e trasmette gli elenchi ai Comuni.

Saranno poi gli uffici comunali a informare direttamente le famiglie interessate, spiegando le modalità per il ritiro della carta o per la ricarica di quella già in possesso.

La carta ha validità fino al 28 febbraio 2026 e dovrà essere utilizzata per la prima volta entro il 16 dicembre 2025.

Per chi era già beneficiario nel 2024, non è necessario ritirarne una nuova: la ricarica avverrà in automatico.

La misura è stata introdotta da un Decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 186 del 12 agosto 2025).

Possono beneficiare della carta i nuclei familiari composti da almeno tre persone, con residenza in Italia e iscrizione all’anagrafe comunale di tutti i componenti.

È necessario disporre di un ISEE ordinario valido non superiore a 15.000 euro e non essere titolari di altre misure di sostegno economico, come ad esempio assegno di inclusione, reddito di cittadinanza, carta acquisti, NASPI, CIG o simili.

La graduatoria dei beneficiari viene definita tenendo conto di tre elementi: il valore dell’ISEE (con priorità ai più bassi), la composizione del nucleo familiare e l’età dei componenti.

L’INPS trasmetterà al Comune di Bolzano l’elenco dei beneficiari.

Successivamente lo stesso Comune informerà direttamente gli interessati sull’assegnazione del contributo e sulle modalità di ritiro della carta prepagata presso gli uffici postali abilitati.

Per garantire la massima trasparenza, la graduatoria dei beneficiari residenti viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune: per motivi di tutela dei dati personali, l’elenco riporta esclusivamente il numero di protocollo DSU presente nell’attestazione ISEE.

La Carta “Dedicata a te 2025” ha un valore di 500 euro per nucleo familiare e può essere utilizzata solo per l’acquisto di beni alimentari (sono escluse le bevande alcoliche).

Non è valida per l’acquisto di carburanti o abbonamenti del trasporto pubblico.

Per i nuclei che avevano già ricevuto la carta nel 2024, non è previsto il ritiro di una nuova: la stessa tessera verrà ricaricata automaticamente con l’importo per il 2025.

La carta resta valida fino al 28 febbraio 2026, ma dovrà essere utilizzata per la prima volta entro il 16 dicembre 2025.