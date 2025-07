13.44 - mercoledì 23 luglio 2025

Alle regionali del prossimo autunno il centrosinistra parte da tre presidenti uscenti – Eugenio Giani in Toscana, Vincenzo De Luca in Campania e Michele Emiliano in Puglia – e il centrodestra da due – Luca Zaia in Veneto e Francesco Acquaroli nelle Marche. In Valle d’Aosta il presidente attuale della Regione, che non è eletto direttamente dai cittadini, è Renzo Testolin dell’Union Valdôtaine.