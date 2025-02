VOLODYMYR ZELENSKYY * SUPPORTO: «SICUREZZA GLOBALE, CONTRO LE MINACCE DI PUTIN E DELLA RUSSIA» (VIDEO)

10.12 - domenica 23 febbraio 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Le garanzie di sicurezza sono ciò che unisce la stragrande maggioranza: Europa, America e tutti i nostri partner globali hanno bisogno di una comprensione condivisa di come garantire che Putin non possa mai più ingannare il mondo e che la Russia non possa più portare morte ad altre nazioni, dall’Ucraina e dall’Europa alla Siria, al Medio Oriente e all’Africa.

Negli ultimi 30 anni, abbiamo assistito a troppa distruzione e perdita, tutte causate dalla Russia: il suo esercito, i suoi servizi segreti, i suoi mercenari. Il mondo ha bisogno di vere garanzie di sicurezza. E sono grato a tutti per il loro supporto.

In questo momento, stiamo parlando con tutti i nostri partner di garanzie di sicurezza e forme concrete di supporto: azioni, assistenza, decisioni e messaggi.

Grazie per tutto il vostro supporto.

///

Security guarantees are what unite the vast majority—Europe, America, and all our global partners need a shared understanding of how to ensure that Putin can never deceive the world again, and that Russia can no longer bring death to other nations—from Ukraine and Europe to Syria, the Middle East, and Africa.

Over the past 30 years, we have seen far too much destruction and loss, all caused by Russia—its army, its intelligence services, its mercenaries. The world needs real security guarantees. And I am grateful to everyone for their support.

Right now, we are talking with all our partners about security guarantees and concrete forms of support—actions, assistance, decisions, and messages. Thank you for all your support.