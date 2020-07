VERGNANO (FI) * FERROVIA ROVERETO – RIVA DEL GARDA (TN): « FINALMENTE ARRIVA L’IMPEGNO A COSTRUIRLA, CREERà UN SISTEMA FORTISSIMO PER LA MOBILITà E LO SVILUPPO »

Ferrovia Rovereto-Riva: finalmente arriva l’impegno a costruirla. Da anni perseguo e appoggio la proposta di ricostruire la tratta ferroviaria tra Rovereto e l’Alto Garda.

Le motivazioni sono molteplici.

Viabilistiche. Solo creando un sistema alternativo, non sostitutivo, all’auto si può pensare di dare sollievo al perenne problema delle code tra la Vallagarina e l’Alto Garda.

Turistico. Per unire un’area fondamentale per il turismo estivo del Trentino con una città, Rovereto, che vanta una delle più alte concentrazioni museali.

Il treno, se progettato e costruito in modo ottimale, è di per sè stesso elemento turistico, soprattutto in un contesto montano e lacustre.

Servizi. Rovereto è diventata nel tempo centro di servizi al cittadino anche per chi vive l’Alto Garda. Tribunale e Ospedale ne sono due esempi, ma anche il sistema scolastico attrae studenti soprattutto dei comuni vicini. Occorre quindi un sistema di trasporto che serva queste nuove necessità.

La ferrovia potrà sicuramente offrire tutto ciò se costruita in tempi brevi e seguendo le necessità territoriali.

Plaudo all’accordo tra Governo e Provincia conscio che sia il primo passo verso la realizzazione. Non basta “metterci i soldi”, anche le amministrazioni passate hanno avuto risorse adeguate, occorre anche lavorare affinché siano allocatI nei posti giusti, come ha ben fatto la Provincia. Dopo decenni di parole si passa ai fatti.

Occorre, però, una amministrazione comunale che creda fermamente a questo progetto.

Ricordo la mia mozione che avrebbe impegnato l’attuale Giunta comunale ad intraprendere un percorso insieme alla PAT, che, bocciata, bloccò di fatto ogni discussione ufficiale fino alle provinciali del 2018.

Sarebbe quindi un peccato se, alle prossime elezioni, venisse riconfermato chi non è intimamente convinto di tale opera.

La ferrovia per Riva del Garda è tra le opere fondamentali per lo sviluppo di Rovereto e del sud del Trentino. Unita a opere parallele, funivia e interramento della tratta ferroviaria cittadina, creerà un sistema fortissimo per la mobilità e lo sviluppo.

*

Paolo Vergnano

Consigliere Comunale

Coordinatore Forza Italia Rovereto