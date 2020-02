TRENTINO VOLLEY * BLM GROUP ARENA: « “SOLD OUT” PER IL DERBY DELL’A22 DI DOMENICA 16 FEBBRAIO CON MODENA »

Anche l’edizione numero 74 del derby dell’A22, in programma alla BLM Group Arena di Trento domenica 16 febbraio alle ore 20.30 fra Itas Trentino e Leo Shoes Modena, potrà contare su una straordinaria cornice di pubblico. Nelle prime ore del pomeriggio odierno sono infatti state esaurite tutte le disponibilità di biglietti (settori numerati e non numerati) per la partita che metterà di fronte quarta e terza forza di SuperLega Credem Banca 2019/20.

Per la terza volta in questa stagione, l’impianto di via Fersina esporrà quindi il cartello “Sold out”. 4.000 gli spettatori sugli spalti, pronti a seguire l’eccezionale spettacolo, stipando in ogni ordine di posto le tribune, come era già accaduto per la gara dello scorso 1 dicembre con Perugia e del 22 dicembre con Civitanova.

Domenica le casse del palazzetto verranno aperte alle ore 19.15 solo per permettere il ritiro degli accrediti.

Nelle foto in allegato, scattata da Marco Trabalza, lo splendido colpo d’occhio offerto dalla BLM Group Arena in occasione della partita del 22 dicembre con Civitanova.

Trentino Volley Srl