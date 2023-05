TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI TECNÈ: « FDI 29,3% / PD 19,6% / M5S 15,9% / LEGA 9,0% / FI 8,5% » (DATI: DIFFUSIONE 16/5 – RILEVAZIONI 12/5)

08.46 - mercoledì 17 maggio 2023

Sondaggi Tecnè: Fratelli d’Italia e Pd non crescono. Nessuna variazione di consenso registrata nell’ultima settimana per le due principali forze politiche del Paese, Fratelli d’Italia e Partito Democratico. I primi restano inchiodati al 28,3% e i secondi al 19,6%. Tra di loro quasi 10 punti di distanza. È quanto emerge dai sondaggi Tecnè realizzati per l’Agenzia Dire tra l’11 e il 12 maggio. La rilevazione dà in crescita Movimento 5 Stelle e Lega, rispettivamente al 15,9% e al 9%. Dopo i rialzi accumulati nelle ultime settimane, Forza Italia cede lo 0,2% e si attesta all’8,5%. In negativo pure Azione (-0,1%) ora al 4,5%. L’alleanza Sinistra e Verdi torna sotto la soglia di sbarramento del 3% (2,9%) complice la perdita di due decimi rispetto alla precedente rilevazione. Italia Viva cresce di poco al 2,6% e lascia dietro di sè +Europa in calo al 2,3%. Gli altri partiti tutti insieme raccolgono il 5,4% dei consensi mentre la quota di astenuti e incerti è stimata al 43,1%.

I sondaggi Tecnè registrano un calo di mezzo punto percentuale dell’indice di fiducia della premier Meloni ora al 53,2%. In negativo anche la fiducia nel governo ora al 47,4%.

Sondaggi Tecnè: nota metodologica

Campione rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per sesso, età, area geografica

Estensione territoriale nazionale

Interviste effettuate tra il 11 e 12 maggio 2023 con metodo cati – cawi

Margine di errore delle stime: + -3,1%

Totale contatti: 7.477 (100%) – rispondenti: 1.000 (13,4%) – rifiuti/sostituzioni: 6.477 (86,6%)

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè srl

Committente: Agenzia Dire