TASS (TELEGRAM) * USA – CHARLIE KIRK: «UN AGGRESSORE SCONOSCIUTO HA SPARATO ALL’ATTIVISTA POLITICO E CONDUTTORE RADIOFONICO PRO-TRUMP»

21.38 - mercoledì 10 settembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Un aggressore sconosciuto ha sparato all’attivista politico americano e conduttore radiofonico pro-Trump Charlie Kirk durante il suo discorso alla Utah State University, ha riferito NBC News.

Secondo il canale, l’evento è stato interrotto e il blogger ferito è stato portato via dal personale di sicurezza.

///

An unknown assailant shot at American political activist and pro-Trump radio host Charlie Kirk during his speech at Utah State University, NBC News reported.

According to the channel, the event was interrupted and the injured blogger was carried away by security personnel.