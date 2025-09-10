QUIRINALE * VISITA UFFICIALE: «MATTARELLA HA INCONTRATO LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA PIRC MUSAR»

17.58 - mercoledì 10 settembre 2025

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in Visita Ufficiale in Slovenia, è stato accolto dalla Presidente della Repubblica di Slovenia, Nataša Pirc Musar, al Palazzo Presidenziale di Lubiana.

Dopo un tête-à-tête del Presidente Mattarella con la Presidente Pirc Musar, hanno avuto luogo i colloqui allargati alle delegazioni ufficiali.

Al termine, i due Capi di Stato hanno tenuto una conferenza stampa.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atterrato a Lubiana per la Visita Ufficiale nella Repubblica di Slovenia, che si terrà fino all’11 settembre.

Al suo arrivo a Lubiana, il Capo dello Stato è stato ricevuto dalla Presidente della Repubblica di Slovenia, Nataša Pirc Musar, con gli onori militari.

Al termine del colloquio al Palazzo Presidenziale, allargato successivamente alle delegazioni ufficiali, i due Capi di Stato hanno tenuto una conferenza stampa.

Il Presidente Mattarella incontrerà, quindi, nel Salone di Cristallo il Primo Ministro, Robert Golob e successivamente, presso l’Assemblea Nazionale, il Presidente dell’Assemblea Nazionale, Urška Klakočar Zupančič.

In serata è previsto il Pranzo di Stato al Palazzo Presidenziale.

L’11 settembre mattina, Mattarella avrà un incontro con il personale dell’Ambasciata d’Italia a Lubiana e con i rappresentanti delle Istituzioni italiane e della collettività italiana.

Si trasferirà, quindi, a Capodistria per inaugurare, insieme alla Presidente Pirc Musar, il rinnovato Collegio dei Nobili, recentemente restaurato, e sede della Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio e del Ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria, scuole con lingua di insegnamento italiana.

La visita proseguirà al Palazzo Gravisi Buttorai, sede della Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria, dove il Presidente Mattarella incontrerà, insieme alla Presidente della Repubblica di Slovenia, gli esponenti della comunità italiana.

Ultimo impegno prima di far rientro a Roma, a Palazzo Pretorio, dove i due Capi di Stato parteciperanno alla Riunione solenne del Consiglio comunale di Capodistria nell’Aula Consiliare.