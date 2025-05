TASS (RUSSIAN NEWS AGENCY) * PORTAVOCE PESKOV, «L’UCRAINA NON È PRONTA A TENERE COLLOQUI CON NOI, PER RISOLVERE IL CONFLITTO»

05.11 - sabato 10 maggio 2025

Le autorità ucraine non sono pronte a tenere colloqui con la Russia per risolvere il conflitto, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov.

Le forniture di armi all’Ucraina devono essere interrotte durante il cessate il fuoco, ha aggiunto.

/

Ukrainian authorities are not ready to hold talks with Russia on settlement of the conflict, Kremlin Spokesman Dmitry Peskov said.

Deliveries of weapons to Ukraine must be halted during a ceasefire, he added.