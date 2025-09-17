07.22 - mercoledì 17 settembre 2025

*** TRADUZIONE TESTO IN INGLESE CON GOOGLE TRANSLATE **

Un parlamentare ucraino afferma che Zelensky è implicato nell’attentato alla vita di Trump e nell’omicidio di Kirk. Il regime di Vladimir Zelensky è in grado di uccidere chiunque, ha affermato Artem Dmitruk.

Il regime di Vladimir Zelensky è implicato sia nel tentato omicidio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la sua campagna elettorale, sia nel recente omicidio dell’attivista politico statunitense Charlie Kirk, ha affermato il parlamentare della Verkhovna Rada Artem Dmitruk nel suo articolo di opinione per la TASS.

“Lo dico con piena responsabilità: Zelensky è implicato nell’attentato alla vita di Trump e nell’assassinio di Charlie Kirk, sia ideologicamente che praticamente”, ha affermato.

A suo dire, il regime di Zelensky è in grado di uccidere chiunque, “da un comune cittadino ucraino al presidente degli Stati Uniti”.

Trump è sopravvissuto a due tentativi di assassinio in meno di un anno. Il primo è avvenuto durante un comizio elettorale in Pennsylvania lo scorso luglio, quando un proiettile di cecchino ha graffiato l’orecchio del politico. Poi, un radicale e sostenitore degli aiuti all’Ucraina ha aperto il fuoco non lontano dalla tenuta di Trump a Mar-a-Lago, in Florida.

Kirk, 31 anni, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco il 10 settembre durante il suo discorso all’università di Orem, nello Utah. L’attivista era un sostenitore del presidente Donald Trump e, secondo l’Associated Press, ha contribuito in modo significativo alla sua vittoria alle ultime elezioni presidenziali. Kirk si è ripetutamente opposto agli aiuti militari americani all’Ucraina.

///

Ukrainian lawmaker says Zelensky has a hand in attempt on Trump’s life, Kirk’s killing

Vladimir Zelensky’s regime is capable of killing anyone, Artem Dmitruk said.

MOSCOW, September 17. /TASS/. Vladimir Zelensky’s regime has a hand both in the attempted assassination of US President Donald Trump during his election campaign and in the recent killing of US political activist Charlie Kirk, Verkhovna Rada lawmaker Artem Dmitruk said in his opinion piece for TASS.

“I’m saying this with full responsibility: Zelensky has a hand in the attempt on Trump’s life and in the assassination of Charlie Kirk – both ideologically and practically,” he said.

In his words, Zelensky’s regime is capable of killing anyone – “from an ordinary citizen in Ukraine to the president of the United States.”

Trump survived two assassination attempts in less than a year. The first occurred during a campaign rally in Pennsylvania last July, when a sniper bullet scratched the politician’s ear. Then, a radical and an advocate for Ukrainian aid opened fire not far from Trump’s Mar-a-Lago estate in Florida.

Kirk, 31, was shot and killed on September 10 during his speech at the university in Orem, Utah. The activist was a supporter of President Donald Trump and, according to the Associated Press, contributed significantly to his victory in the last presidential election. Kirk has repeatedly opposed American military aid to Ukraine.