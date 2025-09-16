Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

PALAZZO CHIGI * GALLERIA BASE BRENNERO: «IL PRESIDENTE MELONI GIOVEDÌ 18/9 SARÀ AL “PLESSI MUSEUM”, PER L’ABBATTIMENTO DEL DIAFRAMMA CUNICOLO ESPLORATIVO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
21.24 - martedì 16 settembre 2025

Cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero
Data: 18 Settembre 2025
Ora: 13:30
Luogo: Plessi Museum – Brennero
Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, giovedì 18 settembre, alle ore 13:30, sarà al Plessi Museum al Brennero per la cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero.

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.