PALAZZO CHIGI * GALLERIA BASE BRENNERO: «IL PRESIDENTE MELONI GIOVEDÌ 18/9 SARÀ AL “PLESSI MUSEUM”, PER L’ABBATTIMENTO DEL DIAFRAMMA CUNICOLO ESPLORATIVO»

Cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero

Data: 18 Settembre 2025

Ora: 13:30

Luogo: Plessi Museum – Brennero

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, giovedì 18 settembre, alle ore 13:30, sarà al Plessi Museum al Brennero per la cerimonia di abbattimento transfrontaliero tra Italia e Austria del diaframma del cunicolo esplorativo della Galleria di Base del Brennero.