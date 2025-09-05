Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

COMUNE DI BOLZANO * «RIAPRE LA PISCINA COPERTA DI VIALE TRIESTE, NUOVA STAGIONE AL VIA»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
14.40 - venerdì 5 settembre 2025

Sino al 28 settembre impianto a disposizione tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00, poi apertura nelle consuete fasce orarie. Prezzi invariati rispetto alla scorsa stagione.

Quest’anno la piscina coperta “K.Dibiasi” di viale Trieste riapre al pubblico mercoledì 10 settembre 2025.

In una prima fase, fino al 28 settembre, l’impianto sarà a disposizione del pubblico tutti i giorni dalle 9:00 alle 21:00.

Attenzione: Nei giorni feriali dal 10 al 26 settembre, dalle 15:30-17:00 la piscina olimpionica rimarrà chiusa a metà per gli allenamenti delle associazioni.

A partire dal 29 settembre avrà inizio l’attività settimanale regolare per il pubblico con i seguenti orari di apertura:

* Lunedì-venerdì: 6.45-8.00 / 8.00-10.00 (4 corsie) 12.15-14.30 / 16.30-21.00
* Sabato: 14.00-21.00
* Domenica: 9.00-21.00

I prezzi d’ingresso sono rimasti invariati rispetto a quelli in vigore dall’inizio di quest’anno.

Da segnalare infine che il Lido chiude la stagione estiva domenica 7 settembre 2025, previsto come ultimo giorno di apertura dell’impianto di viale Trieste.

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.