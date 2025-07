GIANPIERO LUI (NOI ROVERETO) * VARIANTE: «METÀ VIA STIVO RESTA PRIVATA, UNA BEFFA»

17.39 - venerdì 18 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Rovereto: Metà via Stivo resta privata, solo Lui prova ad inserirla tutta. Promesse ai residenti ma il ramo ovest resta escluso dalla variante. Lui: Di sicuro aumenterà il traffico sulla rotatoria di S. Ilario.

Il Consiglio comunale quasi a mezzanotte nella seduta di mercoledì ha approvato, in prima adozione, a maggioranza, astenuti i gruppi di minoranza, la Variante al Piano Regolatore Generale “Marzo 2025” per la riqualificazione dell’ambito compreso fra via Stivo e la S.S.12, dopo una lunga discussione ed i necessari approfondimenti tecnici con le domande poste all’ingegner Luigi Campostrini, dirigente del Servizio tecnico e sviluppo del territorio e al consulente che ha redatto lo studio della viabilità ingegner Mirko Gazzini,

“Ad assistere ai lavori consiliari c’era anche un gruppo di residenti di via Stivo, che da molti anni chiedono che la via dove risiedono 96 nuclei familiari venga acquisita dal Comune – commenta Gianpiero Lui di “Noi Rovereto” -. Dalle dichiarazioni rilasciate alla stampa dal vice sindaco Miniucchi sembrava che finalmente l’annosa questione fosse risolta con l’acquisizione della via, privata da sempre, da parte del Comune con tutti i benefici derivanti. Purtroppo si è scoperto durante la discussione, grazie alle numerose domande poste dai consiglieri di minoranza, che non sarà così: infatti, nel piano di lottizzazione convenzionata proposto dall’Amministrazione è prevista l’acquisizione del solo ramo est (quello d’ingresso dalla SS12), ceduto a titolo gratuito dal proprietario dell’area che andrà a realizzare nuove edificazioni che ospiteranno 54-56 alloggi ed una superficie commerciale di 600-700 mq.

Questo è stato il vero colpo di scena della serata: se l’obiettivo era anche quello di dare finalmente una risposta positiva alle legittime richieste dei residenti di via Stivo questa è davvero parziale, una beffa, visto che il tratto di via Stivo dove abitano la maggior parte dei residenti resta esclusa dalla variante “perchè non si vede l’interesse pubblicistico all’acquisizione da parte del Comune di quel tratto di via”, come ha spiegato l’ingegner Campostrini”.

“Con un emendamento alla delibera ho proposto di inserire nella variante l’intera via Stivo e non soltanto il ramo est – continua Lui -, proprio per andare incontro alle esigenze dei residenti ma la sindaca ha dichiarato che la variante andava votata così com’era e quindi, dopo il parere negativo del segretario comunale sull’ammissibilità dell’emendamento, che non era comunque vincolante, l’ho ritirato. Ma la questione resta davvero irrisolta e non credo che l’interesse pubblico all’acquisizione possa emergere dalle osservazioni che verranno presentata, ovviamente da soggetti portatori d’interesse, seppur legittimo. Staremo a vedere cosa succederà quando la variante al Prg “marzo 2025” tornerà in Consiglio comunale per la seconda adozione, la partita non si è chiusa mercoledì”.

Una questione che sta molto a cuore a Gianpiero Lui, che sul tema ha presentato ben due interrogazioni, è rappresentata dalle conseguenze sulla viabilità che avranno le nuove edificazioni: “è noto a tutti che il “fagiolone” di S. Ilario è sempre intasato nelle ore di punta, con lunghe code agli ingressi, che arrivano anche a Volano e oltre per chi proviene da nord. Ciononostante si dichiara che non ci saranno appesantimenti significativi per l’insediamento di oltre cinquanta nuovi alloggi e di una struttura commerciale, i cui fruitori si immetteranno direttamente sulla SS12 proprio nei pressi della trafficatissima rotatoria. Restano forti le perplessità proprio su questo tema, quando nelle linee guida del PUMS, approvate dalla Giunta comunale solo il 6 maggio scorso, si dichiara di perseguire esattamente il contrario: “la fluidificazione della rete viaria primaria interessata dai flussi veicolari di transito”. Come? Aggiungendo nuovi flussi veicolari?”.

*

Gianpiero Lui

capogruppo “Noi Rovereto”