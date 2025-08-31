SONDAGGIO BIDIMEDIA * INTENZIONI DI VOTO – 28/8: «FDI 28,8% / PD 22,5% / M5S 12,9% / LEGA 8,6% / FI 8,3%»

09.25 - domenica 31 agosto 2025

Sondaggio BiDiMedia Agosto 2025: tiene il Governo, PD in calo, bene il M5S. Boom Verdi e Sinistra, esordio per Drin Drin. BiDiMedia s.r.l. ha pubblicato, in data 28 Agosto, il suo ultimo sondaggio sulle elezioni Politiche, il primo dopo la pausa estiva.

Intenzioni di voto

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, si assiste ad una situazione piuttosto stabile nel Centrodestra, sempre maggioritario e vicino ai valori delle scorse europee (46,6% in totale). In particolare Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni rimane abbondantemente primo partito con il 28,8%.

A valori tra l’8% ed il 9% troviamo Forza Italia e la Lega (quest’ultima in calo di tre decimi).

Per quanto riguarda l’opposizione, il Partito Democratico si conferma prima forza ma si assiste ad un deciso calo (-0,6 pt), scendendo al 22,5%, sotto i valori delle elezioni del 2024. Ne approfittano il Movimento 5 Stelle, ormai ad un passo dal 13% e soprattutto Alleanza Verdi e Sinistra che si dimostra in ottima forma risalendo al 7%.

Per quanto riguarda le formazioni centriste, assistiamo ad un generale calo, soprattutto in Italia Viva. Calo probabilmente dovuto alle varie discussioni sul futuro elettorale dei vari partiti e, non ultimo, alla “comparsa” del Movimento Drin Drin di Boldrin e Forchinelli, che fa il suo esordio con lo 0,7%

La Fiducia nel Governo e nel Presidente del Consiglio

Per quanto riguarda la fiducia, assistiamo anche qui ad una sostanziale stabilità. Quella in Meloni cala di un punto al 38%, quella nel suo governo cresce di 1 pt, portandosi al 36%.

In entrambi i casi le % di favorevoli sono sopra il 90% negli elettori del Centrodestra, residuali invece nel Centrosinistra e nel M5S. Attorno al 10% nel “Centro”, costituito da Azione, Italia Viva e +Europa.

Scendendo nel dettaglio dei vari settori, si nota che il gradimento per l’operato è sempre inferiore al 36%, con percentuali maggiori per Diritti Civili ed Europa e Politica Estera, minori e sotto il 30% per Immigrazione e Istruzione. In particolare l’immigrazione è l’unico settore in cui l’apprezzamento nel Governo è inferiore all’80% anche tra i suoi stessi elettori di centro-destra.

Leoncavallo

Infine, abbiamo chiesto agli italiani cosa ne pensassero dello stabile occupato abusivamente dallo storico centro sociale milanese “Leoncavallo”.

Per il 52% dei rispondenti è stato corretto eseguire lo sgombero, mentre per il 35% la risposta è negativa. Le percentuali variano a seconda dell’appartenenza politica (% sì massima tra gli elettori di Centrodestra, minima in quelli di Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra). Le percentuali si ribaltano se si considerano solo gli elettori di Milano città: il 56% è per il no alla correttezza dello sgombero.

Per concludere, assieme alle note metodologiche, una brevissima intervista rilasciata per Lo Spiffero

Il recente sondaggio condotto da BiDiMedia s.r.l mette in luce, a mio avviso, alcuni aspetti molto interessanti. Innanzitutto, la generale tenuta del Governo Meloni. Di norma, infatti, una volta terminata la “luna di miele” con i propri elettori, subito dopo il voto inizia un lento declino per l’esecutivo in carica. Questa volta, invece, si assiste ad una sostanziale stabilità per non dire immobilità: prendendo un sondaggio di un anno fa, o anche più, difficilmente si noterebbero differenze significative.

L’opposizione, per contro, continua a scambiarsi voti internamente, parcellizzando sempre più l’offerta politica (si veda la nascita del Movimento Drin Drin) e senza riuscire a trasmettere l’idea di una coalizione coesa, sebbene nelle varie elezioni regionali PD, M5S e AVS stiano provando ad allargare il campo quanto più possibile.

Per il Governo, tuttavia, emergono anche evidenti segni negativi: sebbene il gradimento complessivo sia stabile, non particolarmente elevato (sotto il 40%). Inoltre, analizzando nel dettaglio il giudizio degli elettori sui vari settori si osserva il principale cavallo di battaglia dell’esecutivo, cioè la gestione dell’immigrazione, è apprezzato solo dal 28% degli Italiani. Percentuali ancora più basse si trovano nel settore dell’istruzione ha percentuali molto basse (26%). Quasi paradossalmente, invece, il Governo si difende meglio sui temi dei diritti civili e, forse più rilevanti ai fini del consenso, politica estera, economia e Inflazione.

Mauro De Donatis

Amministratore Unico BiDiMedia s.r.l.

