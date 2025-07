TASS * «L’ESERCITO ISRAELIANO CONTINUA GLI ATTACCHI NEL SUD DELLA SIRIA, COLPITE POSIZIONI GOVERNATIVE ED IL PALAZZO PRESIDENZIALE» (VIDEO)

15.41 - mercoledì 16 luglio 2025

L’esercito israeliano ha continuato a colpire posizioni del governo siriano nelle regioni meridionali del paese, citando il sostegno alla popolazione drusa, secondo un comunicato.

Nelle ultime 24 ore, le forze israeliane hanno colpito carri armati, lanciarazzi e altri sistemi d’arma. Sono stati inoltre colpiti pickup armati mentre si spostavano verso la città meridionale di Suwayda. Diverse strade nella zona sono state attaccate “per impedire l’accesso”, ha dichiarato l’esercito.

Aerei da guerra israeliani hanno attaccato il Palazzo Presidenziale nella capitale siriana Damasco, ha riportato il canale televisivo siriano. Il governo siriano non ha ancora commentato l’informazione.

