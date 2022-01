SOCCORSO ALPINO TRENTINO * « INCIDENTE MORTALE NEI BOSCHI DI CASTELLO TESINO, UOMO PERDE LA VITA TRAVOLTO DA UNA PIANTA / INTERVENTO NEI BOSCHI DI SANT’ORSOLA TERME »

18:48 - 29/01/2022

Incidente mortale nei boschi di Castello Tesino: uomo perde la vita travolto da una pianta. Un uomo di Castello Tesino di 63 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una pianta in località Coronini (Castello Tesino), a una quota di circa 1.100 m.s.l.m.. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era andato da solo nel bosco per fare legna, nei pressi della propria abitazione. A trovarlo, in stato di incoscienza e in una zona molto impervia, il fratello, che ha subito allertato il Numero Unico per le Emergenze 112 poco prima delle 16.30.

Il tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale, ha chiesto l’intervento dell’elicottero che ha verricellato il tecnico di elisoccorso con l’equipe medica. Sul posto anche gli operatori della Stazione del Tesino e i Vigili del Fuoco di Castello Tesino. Per l’uomo non c’era ormai nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Dopo il nullaosta delle autorità, la salma è stata recuperata a bordo dell’elicottero con il verricello e trasferita a Castello Tesino.

Intervento nei boschi di Sant’Orsola Terme

Un uomo del 1955 di Sant’Orsola Terme è stato elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento per i possibili traumi riportati dopo essere ruzzolato per circa 50 metri lungo un pendio ripido mentre stava camminando nel bosco in località Sporcela (Sant’Orsola Terme). In un primo momento l’uomo ha perso conoscenza. L’allarme al Numero Unico per le Emergenze 112 è stato lanciato dal figlio che era con lui.

Il tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il coordinatore dell’Area operativa Trentino centrale, ha chiesto l’intervento degli operatori della Stazione di Pergine che, insieme ai Vigili del Fuoco di Sant’Orsola, hanno raggiunto con i mezzi il luogo dell’incidente, poco distante da una strada forestale. Nel frattempo, l’elicottero ha verricellato sul posto il tecnico di elisoccorso con l’equipe medica. L’uomo è stato stabilizzato, imbarellato e verricellato a bordo dell’elicottero per essere trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Intorno alle 13.40 il Numero Unico per le Emergenze 112 è stato allertato per un escursionista con un probabile trauma all’arto inferiore, causata da una caduta sul sentiero reso scivoloso dal ghiaccio. L’uomo era da solo e si trovava nei pressi di malga Val di Roda (San Martino di Castrozza) a una quota di circa 1.500 m.s.l.m.. L’escursionista è stato raggiunto a piedi in circa 15 minuti da un operatore della Stazione San Martino di Castrozza che gli ha prestato le prime cure e che ha dato indicazioni all’elicottero per l’atterraggio. Dopo essere stato stabilizzato dall’equipe medica dell’elisoccorso, l’uomo è stato recuperato a bordo dell’elicottero e trasferito all’ospedale di Cavalese.