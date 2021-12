SEN. CONZATTI (IV) * VIOLENZA DI GENERE: « NELLA MANOVRA DEL GOVERNO PREVISTI ALTRI 2 MLN PER IL FINANZIAMENTO DI CENTRI DI RIEDUCAZIONE PER UOMINI, AUTORI DI MALTRATTAMENTI »

10:43 - 23/12/2021

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

Nota stampa della Senatrice Donatella Conzatti, Segretaria della Commissione Bilancio del Senato.

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento che ho proposto alla legge di bilancio riformulato e approvato in commissione Bilancio al Senato, che prevede un ulteriore incremento di 2 milioni di euro al Fondo per il finanziamento di Centri di rieducazione per uomini autori di violenza. Due milioni che si aggiungono al milione già fatto destinare sul Decreto Agosto.

Dei due milioni, un milione di euro verrà destinato alla diffusione e al potenziamento dei centri per uomini maltrattanti e per la loro rieducazione.

Un altro milione, invece, va alle attività di monitoraggio e raccolta dati da parte delle Istituzioni.

Si prevede un decreto annuale del Ministero per le Pari opportunità per ripartire le risorse tra le Regioni e Province autonome, secondo criteri specifici.

La norma stanzia anche risorse per interventi relativi ai percorsi di trattamento per coloro che si trovano nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato”.