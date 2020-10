PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * DROGA: « SCOPERTA DAL CORPO FORESTALE UNA COLTIVAZIONE DI CANNABIS, IDENTIFICATA UNA PERSONA RESIDENTE NEL COMUNE DI PREDAIA »

Contrasto alla coltivazione di Cannabis: operazione del Corpo Forestale Trentino in Val di Non. La scorsa settimana, dopo un periodo di indagini per il contrasto alla coltivazione di Cannabis, delegate da parte dell’autorità giudiziaria di Trento, il personale della polizia giudiziaria del Corpo Forestale Trentino, con la collaborazione della Compagnia Carabinieri di Cles, ha svolto una perquisizione. Le indagini hanno portato ad identificare una persona residente nel comune di Predaia, dedita alla coltivazione della Cannabis in un’area boscata che si trova nello stesso territorio.

Le operazioni di polizia giudiziaria hanno portato inoltre al sequestro di diverse piante del genere Cannabis, ed in particolare di un quantitativo rilevante di infiorescenze di Marijuana.

Oltre a ciò è stato sottoposto a sequestro un essiccatore per la preparazione della Marijuana ed un dispositivo per la coltivazione in vivaio delle piante di Cannabis.