PD TRENTINO * SICOR ROVERETO: « TESTIMONIATA LA NOSTRA VICINANZA AGLI OPERAI, PRESENTI I CONSIGLIERI SARA FERRARI – ALESSIO MANICA – ALESSANDRO OLIVI »

Il PD Trentino è vicino agli operai della Sicor. In questi giorni gli operai sono tornati a fare picchetti davanti alla Sicor di Rovereto. La Sicor, dopo aver disdettato unilateralmente il contratto integrativo, ed essere stata condannata per condotta antisindacale, ha anche deciso sempre unilateralmente di adottare un nuovo contratto nazionale.

Nei mesi scorsi abbiamo portato la questione in Consiglio provinciale, chiedendo alla Giunta di fare di più per questi lavoratori e per la tutela delle relazioni industriali in Trentino. E così ieri come Partito abbiamo voluto testimoniare la nostra vicinanza agli operai partecipando al picchetto e impegnandoci a a promuovere iniziative legislative che rafforzino la rappresentatività sindacale a difesa dei contratti e dei diritti dei lavoratori.

Erano presenti la capogruppo Sara Ferrari, il consigliere Alessio Manica, il consigliere Alessandro Olivi, la consigliera Arianna Miorandi e il capogruppo Riccardo Pomarolli del Pd comunale di Rovereto, il segretario PD di Rovereto Carlo Fait, il responsabile della commissione economia del PD Pierfrancesco Rensi e alcuni rappresentanti dei Gd del Trentino.