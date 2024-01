PAT * SERVIZIO CIVILE: « CANDIDATURE APERTE PER 48 NUOVI PROGETTI, 79 I POSTI A DISPOSIZIONE PER GIOVANI DAI 18 AI 29 ANNI »

07.07 - mercoledì 10 gennaio 2024

Servizio civile, candidature aperte per 48 nuovi progetti.79 i posti a disposizione per giovani dai 18 ai 29 anni. Inizia la prima delle quattro tornate di selezione per il Servizio civile universale provinciale. Giovani di età compresa tra 18 e 29 anni (non compiuti) possono candidarsi ed essere selezionati per uno dei 48 progetti aperti, per un totale di 79 posti disponibili. La scadenza è fissata in modo autonomo da ogni progetto ma non si andrà oltre il 31 gennaio prossimo. L’avvio per tutti i progetti è programmato per l’1 marzo, con un impegno medio di 30 ore settimanali e uno stipendio mensile di 600 euro.

“Sono contenta di annunciare l’avvio della prima delle quattro finestre di selezione per il Servizio Civile Universale Provinciale – sottolinea la vicepresidente e assessore alle politiche per i giovani Francesca Gerosa – Ogni progetto offre un’opportunità unica, con sedi in diverse località del Trentino e settori di impiego che spaziano dall’ambiente all’animazione, dall’assistenza alla comunicazione, dalla cultura all’educazione e formazione, fino a progetti focalizzati sulla scuola. Il Servizio Civile non deve essere visto solo come un impegno, ma come un’occasione di crescita personale e formazione di nuove competenze, in un contesto operativo reale. La possibilità di fare la differenza nella propria comunità è ora nelle mani dei giovani che sceglieranno di partecipare al Servizio Civile.”

Per ulteriori dettagli: www.serviziocivile.provincia.tn.it.

I progetti

Le sedi di realizzazione si trovano in località sparse su tutto il territorio provinciale. Molte sono a Trento (23 progetti) e a Rovereto (15) ma troviamo opportunità SCUP anche a Ala, a Cles, nella Piana rotaliana e in altre località del territorio provinciale. Per quanto riguarda la durate dei progetti ce ne sono 43 da dodici mesi; 3 da sei mesi, 2 da tre mesi. I settori di impiego sono vari: Ambiente (3 progetti), Animazione (4 progetti), Assistenza (3 progetti), Comunicazione e tecnologie (7 progetti), Cultura (14 progetti), Educazione e formazione (14 progetti), Scuola e università (3 progetti).

Il Servizio Civile come opportunità di crescita e formazione

Partecipare al servizio civile significa mettersi alla prova in un contesto operativo “vero”, acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro, crescere e diventare cittadini responsabili. Di ogni progetto si trova sul sito una scheda con i dati di contatto e due documenti: il documento progettuale nella versione completa e la scheda di sintesi, che riassume gli elementi essenziali della proposta. Si consiglia di prendere contatto con le singole organizzazioni proponenti, che mettono a disposizione una persona per fornire tutte le spiegazioni e le informazioni a chi è interessato/a. Ci si può candidare ad un solo progetto.

Incontri online dell’Ufficio Servizio Civile per guidare nella selezione dei progetti

L’Ufficio Servizio civile propone due momenti di informazione a supporto di chi è interessato a fare il servizio e intende scegliere un progetto per candidarsi. Ogni incontro si propone di fornire le informazioni necessarie per scegliere il proprio progetto e per affrontare dignitosamente il colloquio di valutazione attitudinale. Si parlerà di cosa è il servizio civile, come è fatto un progetto, come lo si legge, come si sceglie, quali richieste vengono poste a chi intende candidarsi.

Le date e gli orari sono i seguenti:

– mercoledì 10 gennaio 2024, ore 11:00

– lunedì 15 gennaio 2024, ore 14:00

– giovedì 18 gennaio 2024, ore 18:00

– martedì 23 gennaio 2024, ore 21:00.

Tutti gli incontri si svolgono on line: per trovare le credenziali di accesso basta andare sul sito del SCUP.

Maggiori informazioni

Per ogni chiarimento relativo al servizio civile in generale, ai requisiti minimi necessari per partecipare e per dare supporto all’iscrizione e candidatura è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizio civile della Provincia in via Grazioli, 1 a Trento; mail: uff.serviziocivile@provincia.tn.it; tel. 0461 493100.

Per avere info generali sul servizio civile:

www.serviziocivile.provincia.tn.it

Per sapere come iscriversi a SCUP:

Per vedere i progetti pubblicati:

È utile seguire anche la pagina Facebook WeSCUP il servizio civile trentino e il profilo Instagram: #SCUPTrento.