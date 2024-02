PAT * ORSO M90: « MANCATO SERVIZIO GIORNALISTA RAI SU TRENTO, IL PRESIDENTE FUGATTI VALUTA LA PRESENTAZIONE DI UNA QUERELA »

18.55 - giovedì 8 febbraio 2024

M90 e mancato servizio su Trento: il presidente Fugatti valuta la presentazione di una querela. In merito all’episodio dell’annullamento del servizio della giornalista Rai sul Comune di Trento, in conseguenza dell’azione legittima decisa nei confronti dell’orso M90, e in relazione al tenore delle critiche che travalicano il limite del diritto di cronaca di cui si è avuta notizia attraverso i media, il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti informa che ha incaricato i legali dell’Avvocatura provinciale di valutare se ci siano gli estremi per la presentazione di una querela nei confronti della persona artefice delle offese, a titolo sia personale che in qualità di rappresentante della Provincia, per la grave lesione d’immagine.