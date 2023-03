PAT * ECOMUSEI: « 150 MILA EURO PER LE INIZIATIVE 2023-2024, LE DOMANDE DI CONTRIBUTO SONO POSSIBILI FINO AL 13 APRILE »

07.07 - sabato 11 marzo 2023

Ecomusei, 150 mila euro per le iniziative 2023-2024. Aperto il bando; domande di contributo possibili fino al 13 aprile 2023. Al via il bando per il finanziamento delle iniziative progettuali degli ecomusei riconosciuti dalla Provincia autonoma di Trento per il 2023. A disposizione 150 mila euro, che in riferimento ai progetti ammessi a finanziamento, verranno ripartiti dalla struttura competente, l’Unità di missione semplice rete etnografica, dei piccoli musei ed ecomuseale, in due tranche: un acconto del 60% nell’anno in corso – per i quali vengono assegnati a bilancio 90 mila euro – e il saldo finale, del restante 40% (60 mila euro a bilancio) nel 2024.

“Il bando intende valorizzare le associazioni ecomuseali trentine, che lavorano per testimoniare la memoria storica, la vita, la cultura e le relazioni nel nostro territorio fra ambiente naturale e ambiente antropizzato. I progetti dovranno essere finalizzati ad attuare e promuovere lo sviluppo locale ed integrati con le politiche culturali, ambientali, economiche, della ricerca e dell’innovazione, come prevede la legge provinciale”, ha precisato l’assessore alla cultura Mirko Bisesti.

Gli ecomusei hanno tempo fino al prossimo 13 aprile per inoltrare domanda di contributo, che verrà concesso nella misura massima dell’80% delle spese ammesse e non potrà comunque superare i 15 mila euro.

A titolo di esempio, sono ammissibili a contributo, purché coerenti con il progetto culturale da realizzare ed effettuate a partire dalla data successiva alla presentazione della domanda, le spese per studiosi, ricercatori, relatori, formatori, esecutori, per direzione artistica, traduzione e interpretariato, promozione e pubblicità, produzione di CD, DVD e materiale multimediale o didattico, strumenti, spettacoli, allestimento di mostre, realizzazione cataloghi, organizzazione e amministrazione.

La domanda di contributo, in regola con la normativa sull’imposta di bollo, deve essere presentata all’Unità di missione semplice rete etnografica, dei piccoli musei ed ecomuseale a partire dalla data di adozione del bando ed entro il 13 aprile 2023. Il modulo sarà a breve scaricabile dal sito www.provincia.tn.it. La domanda, indirizzata all’Umse, può essere presentata direttamente a Trento, presso Umse/Servizio Attività e produzione culturale – Provincia autonoma di Trento, Via Romagnosi, 5; oppure a mezzo posta, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Unità di missione semplice rete etnografica, dei piccoli musei ed ecomuseale c/o Servizio Attività e produzione culturale – Provincia autonoma di Trento, Via Romagnosi, 5 – 38122 Trento. Ammessa anche la presentazione per via telematica, alla casella di posta elettronica certificata serv.attcult@pec.provincia.tn.it.