PAT * AMMINISTRATIVE OTTOBRE 2023: « SORTEGGIATI I SIMBOLI PER L’ORDINE SUI MANIFESTI ELETTORALI, L’ELENCO DI PARTITI E GRUPPI POLITICI »

18.51 - lunedì 11 settembre 2023

Si sono svolte in Sala Wolf, nel Palazzo della Provincia a Trento le operazioni di sorteggio per stabilire l’ordine di posizione dei simboli sui manifesti elettorali. Quest’ultimi saranno affissi in ogni comune venerdì 15 settembre. Il prossimo appuntamento è il deposito delle candidature dal 18 al 21 settembre 2023, sempre nella sede della Provincia (Trento, piazza Dante 15, primo piano, ala Mittempergher). L’ufficio competente a svolgere la procedura osserverà questo orario: lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 settembre dalle ore 8.00 alle ore 18.30; giovedì 21 settembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Entro venerdì 22 settembre si svolgerà l’esame e l’approvazione delle candidature da parte dell’Ufficio centrale circoscrizionale. Entro sabato 7 ottobre l’affissione all’albo comunale e in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, del manifesto delle candidature (entro lo stesso giorno è prevista anche la notifica agli interessati dell’avvenuta nomina a scrutatore).

Il voto è previsto per domenica 22 ottobre (alle 6 inizieranno le operazioni preliminari di voto, seguirà la votazione che si chiuderà alle 22), lo scrutinio per il giorno successivo. Maggiori informazioni al sito https://elezioni.provincia.tn.it/

Ecco l’ordine dei simboli sorteggiati:

PARTITO O GRUPPO POLITICO N.SORTEGGIO

ALLEANZA VERDI SINISTRA 1

PARTITO SOCIALISTA ITALIANO 2

TRENTINO AUTONOMISTA LIBERO 3

ASSOCIAZIONE FUTURI COMUNI 4

ASSOCIAZIONE FUTURI COMUNI 5

DEOMCRAZIA SOVRANA POPOLARE 6

LA CIVICA 7

MOVIMENTO 5 STELLE 8

ITALIA VIVA 9

FRATELLI D’ITALIA 10

FASSA 11

ALTERNATIVA POPOLARE 12

ONDA 13

FASCEGN 14

ITALIA VIVA 15

PATT 16

ITALIA VIVA 17

PATT 18

TRENTINO AUTONOMISTA LIBERO 19

PATT 20

ITALIA VIVA 21

FASSA 22

CAMPOBASE 23

LEGA PER SALVINI PREMIER 24

FASSA 25

AZIONE 26

ONDA 27

NOI CON DIVINA PRESIDENTE 28

FASSA 29

IDENTITÀ AUTONOMISTA TIROLESE PER DIVINA 30

PATT 31

FASSA 32

FORZA ITALIA 33

FASSA FUGATTI 34

ALTERNATIVA 35

FASCEGN 36

TRENTINO AUTONOMISTA LIBERO 37

GIOVANI PER DIVINA PRESIDENTE 38

PARTITO DEMOCRATICO DEL TRENTINO 39

LA ME VAL – PRIMIERO VANOI MIS 40

FASCEGN 41

CAMPOBASE 42

FUGATTI PRESIDENTE 43

PATT 44

FASSE 45

CASA AUTONOMIA.EU 46

UDC 47

DEMOCRAZIA CRISTIANA 48

FASSA 49

LA CATENA 50