PAB * OSPEDALE BOLZANO: « DOPO 15 ANNI LA NUOVA CLINICA È IN PIENA ATTIVITÀ, INAUGURAZIONE UFFICIALE CON VESCOVO MUSER E PRESIDENTE KOMPATSCHER (23/6) »

11.22 - venerdì 16 giugno 2023

Ospedale di Bolzano: inaugurazione ufficiale della nuova clinica. A 15 anni dalla posa della prima pietra, la nuova clinica è in piena attività. Il 23 giugno il vescovo Muser benedirà la struttura alla presenza del presidente Kompatscher. L’asse principale di collegamento “magistrale” della nuova clinica, dove avverrà anche l’inaugurazione ufficiale con benedizione, il 23 giugno. Foto: ASP/Claudia Corrent

Il nuovo edificio dell’Ospedale di Bolzano è uno dei progetti edilizi più grandi e significativi degli ultimi due decenni in Alto Adige. La costruzione e il trasferimento delle numerose strutture e dei servizi sono avvenuti passo dopo passo con i lavori ancora in corso. Il presidente della Provincia e assessore provinciale alla Salute, Arno Kompatscher, il direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, Florian Zerzer, la direttrice del Distretto sanitario, Irene Pechlaner, e il responsabile del procedimento dall’inizio dei lavori, Domenico Cramarossa, forniranno una panoramica del nuovo edificio, della sua storia costruttiva e delle sue peculiarità, nonché del suo significato per la sanità in Alto Adige. Il vescovo Ivo Muser benedirà poi la struttura.

L’evento si svolgerà venerdì 23 giugno 2023 dalle 9.00 alle 11.00. nel foyer della nuova clinica dell’Ospedale di Bolzano, in via Lorenz Böhler 5.

Foto: Claudia Corrent