ORDINE VETERINARI – TRENTO * ORSI CASTELLER: « NECESSARIO ISTITUIRE UN COMITATO TECNICO PROVINCIALE IN GRADO DI “INDIRIZZARE“ LA GESTIONE DEI PLANTIGRADI » (LINK VIDEO)

A seguito degli ultimi eventi riferiti dagli organi di stampa locali e nazionali, ripresi dai social media e dunque di ampia condivisione e rilevanza, in merito alla ben nota vicenda dei tre orsi tenuti in cattività al Casteller, con denuncia di maltrattamento animale presentata da parte di diverse associazioni animaliste contro gli organi provinciali, principalmente verso la figura del Presidente Maurizio Fugatti in merito alle carenze strutturali del recinto, avendo rilevato la relazione inviata dal ministro Costa sindromi comportamentali non consone all’ etogramma di specie, pesanti situazione di stress con necessità di utilizzo di farmaci da parte del collega Roberto Guadagnini, Veterinario incaricato dell’assistenza agli orsi, che ben ha motivato le sue azioni in un video di cui si propone il link

L’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Trento ribadisce la necessità di istituire nel breve termine un Comitato Etico Provinciale, in grado di “indirizzare” la gestione orsi nel massimo rispetto delle loro caratteristiche etologiche.

Lo scrivente Ordine si rende disponibile, come già attuato con il “tavolo della Zootecnia”, a fornire il supporto necessario e ricorda che, per definizione, i componenti di un Comitato etico, non percependo alcun rimborso, sono in grado di mantenere a pieno titolo l’autonomia del proprio parere.