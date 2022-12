PAT * RESIDENZE SANITARIE TERRITORIALI TEMPORANEE: « PROROGATA L’ATTIVITÀ DI DUE STRUTTURE, RESIDENZE SAN VENDEMMIANO E SACRO CUORE »

14.14 - venerdì 23 dicembre 2022

Residenze sanitarie territoriali temporanee: prorogata l’attività di due strutture.Si tratta di San Vendemmiano di Castel Ivano e del Sacro Cuore di Bolognano ad Arco. Nuova proroga dell’attività delle Residenze sanitarie territoriali temporanee per pazienti con infezione Covid e non, che supportano il Servizio sanitario provinciale. Fino al 31 marzo 2023 saranno disponibili 25 posti letto presso la Residenza San Vendemmiano di Castel Ivano, gestita dalla coop Assistenza di Tione di Trento e 12 posti letto presso il nucleo della Residenza Sacro Cuore di Bolognano ad Arco, gestita dal gruppo SPES Trento.

Lo ha stabilito la Giunta provinciale, su proposta dell’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana: “Abbiamo fatto seguito alla richiesta di Azienda sanitaria di continuare a disporre di posti di residenzialità temporanea extraospedaliera a bassa intensità assistenziale, per fronteggiare il problema delle dimissioni protette di pazienti non inviabili al domicilio o in attesa di inserimento nelle Rsa o non inviabili alle strutture di cure intermedie oppure con infezioni Covid