OPENPOLIS * PNRR: « ABBIAMO SPESO APPENA IL 7,4% DEI FONDI PREVISTI PER IL 2023, INDICE CHIARO DEI RITARDI NELLA REALIZZAZIONE »

07.43 - lunedì 15 gennaio 2024

Abbiamo speso appena il 7,4% dei fondi Pnrr previsti per il 2023. Nelle ultime settimane il governo Meloni ha raggiunto alcuni importanti traguardi per quanto riguarda il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Tuttavia le criticità su questo fronte sono tutt’altro che risolte. Una recente relazione curata dall’ufficio parlamentare di bilancio, con dati aggiornati a novembre scorso, delinea infatti un quadro molto preoccupante. Secondo il documento, nel 2023 i fondi effettivamente erogati sarebbero pari ad appena il 7,4% della spesa programmata. Un indice molto chiaro dei ritardi nella realizzazione del Pnrr.

Peraltro la relazione rileva che la revisione del piano non ha permesso di superare le difficoltà che hanno determinato questi ritardi. Ha semplicemente consentito di guadagnare tempo spostando in avanti alcuni degli obiettivi che il nostro paese deve raggiungere. Indubbiamente anche la trattativa con le istituzioni europee per la revisione del Pnrr ha provocato in qualche modo uno stallo nei lavori. Tuttavia, se non si interverrà in maniera decisa per recuperare il ritardo accumulato, il rischio è che negli anni conclusivi del piano (il 2025 e il 2026) il nostro paese si troverà a dover gestire una situazione estremamente complessa.

