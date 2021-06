MUSE TRENTO * STAGIONE ESTIVA MUSEO GEOLOGICO DOLOMITI – PREDAZZO: « INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA ” LE VIE DEL TURISMO “, VENERDÌ 2 LUGLIO ORE 17.00 »

Il Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo è lieto di invitarLa all’evento:

AVVIO DELLA STAGIONE ESTIVA 2021 e

INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “Le vie del turismo”

Venerdì 2 luglio 2021, ore 17.00

Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo

Piazza SS. Filippo e Giacomo, 1. Predazzo

Al Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo inizia la programmazione delle attività estive. Per presentare il ricco calendario di proposte e inaugurare ufficialmente la mostra temporanea Le vie del turismo. Strada, ferrovia e accoglienza in Fiemme dal ‘700 ad oggi – realizzata in collaborazione con il Palazzo della Magnifica Comunità di Fiemme – il Museo organizza un evento di presentazione che si terrà venerdì 2 luglio alle 17.00 presso la sua sede.