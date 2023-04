KOOBCAMP * MIGLIORI CAMPEGGI “CATEGORIA “SPORT” 2023: « VINCE IL FAMILY WELLNESS CAMPING AL SOLE (TN) / TRA I 10 VILLAGGI ANCHE IL CAMPING MAROADI – NAGO-TORBOLE (TN) »

11.51 - giovedì 13 aprile 2023

Il Family Wellness Camping Al Sole vince come miglior camping nella sezione Sport Il portale Campeggi.com di KoobCamp ha selezionato i migliori campeggi e villaggi italiani nella categoria “Sport” nell’ambito dell’ottava edizione dei Certificati di Eccellenza 2023.

È il Family Wellness Camping Al Sole a Ledro (TN), in Trentino, ad aggiudicarsi il titolo di miglior camping village nella sezione “Sport” 2023.

Questo Certificato di Eccellenza è volto a premiare i Camping Village italiani con i migliori servizi sportivi offerti ai clienti amanti soprattutto dello sport all’aria aperta. Per rendere felici tutti gli sportivi e sorprendere anche gli ospiti più pigri, il Family Wellness Camping Al Sole dispone di numerose strutture e impianti guidati da qualificati istruttori.

La vittoria finale del Family Wellness Camping Al Sole a Ledro (TN) è il risultato di un’attenta selezione che ha portato alla nomina dei 10 migliori Campeggi e Villaggi per le vacanze sportive. La selezione, come per gli altri certificati, è stata realizzata dagli esperti del portale Campeggi.com e del network turistico KoobCamp. Ideali per le vacanze sportive, con servizi dedicati sia agli adulti sia ai bambini, ecco i 10 migliori Campeggi e Villaggi Sport 2023 (in ordine casuale, vincitore escluso):

Family Wellness Camping Al Sole – Ledro (TN) Sant’Angelo Village – Cavallino-Treporti (VE) Rimini Family Camping Village – Rimini (RN) PuntAla Camp & Resort – Castiglione della Pescaia (GR) Camping Village El Bahira – San Vito Lo Capo (TP) Camping Spiaggia d’Oro – Lazise (VR) Villaggio San Francesco – Caorle (VE) Villaggio Turistico Europa – Grado (GO) Camping Maroadi – Nago-Torbole (TN) Camping Piani di Clodia – Lazise (VR)

I Certificati di Eccellenza KoobCamp, visibili anche sulla nostra Testata Giornalistica (https://news.koobcamp.com/), rappresentano un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e sono uno strumento al servizio dei campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze.