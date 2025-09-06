Popular tags: featured 20
News immediate,
non mediate!

Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
LANCIO D'AGENZIA

GIORGIA MELONI * MILANO – MANIFESTAZIONE LEONCAVALLO: «PIENA SOLIDARIETÀ ALLE FORZE DELL’ORDINE, OGGI COSTRETTE A SUBIRE LANCI DI UOVA ED INSULTI»

22.25 - sabato 6 settembre 2025

Piena solidarietà alle Forze dell’Ordine, costrette oggi a Milano a subire lanci di uova, petardi e insulti da parte di antagonisti che manifestavano per uno stabile sgomberato perché occupato abusivamente.

Il Governo continuerà a sostenere le donne e gli uomini in divisa e ad andare avanti a testa alta, per garantire legalità e sicurezza in ogni angolo d’Italia.

Gli inaccettabili insulti al Ministro Piantedosi, a cui va la nostra solidarietà, non fermeranno il nostro lavoro per combattere le zone franche per troppi anni tollerate e ripristinare la legge dove è violata.

