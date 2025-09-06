ZELENSKY (SOCIAL “X“) * UNA SETTIMANA DI DIPLOMAZIA ATTIVA: «COLLOQUI, INCONTRI E IMPEGNI PER LA PACE IN UCRAINA ED EUROPA»

13.34 - sabato 6 settembre 2025

Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Una settimana di diplomazia attiva in diversi formati e a vari livelli – colloqui telefonici, visite, incontri, la Coalizione dei Volenterosi – tutti sforzi volti a favorire la pace e a garantire garanzie di sicurezza chiare e affidabili, il più possibile solide per fermare l’aggressione e assicurare un futuro duraturo e pacifico all’Ucraina e alla nostra Europa.

Sono grato a tutti i leader e partner per il vostro sostegno, la vostra solidarietà e la vostra disponibilità a contribuire in modo concreto e significativo. Grazie per essere al fianco dell’Ucraina e del popolo ucraino.

A week of active diplomacy in different formats and at various levels – phone talks, visits, meetings, the Coalition of the Willing – all efforts aimed at bringing peace closer and ensuring clear, reliable security guarantees, as strong as it takes to stop aggression and secure a lasting, peaceful future for Ukraine and our Europe.

I am grateful to every leader and partner for your support, solidarity, and readiness to contribute in a concrete and meaningful way. Thank you for standing with Ukraine and the Ukrainian people.