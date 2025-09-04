FRIEDRICH MERZ (X) * UCRAINA: «L’EUROPA RAFFORZA IL DIALOGO E PREPARA UN VERTICE CON ZELENSKY, SE NECESSARIO SI AUMENTI LA PRESSIONE SULLA RUSSIA»

17.23 - giovedì 4 settembre 2025

** Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale – Chat Gpt **

Noi europei proseguiremo la nostra intensa attività diplomatica con l’Ucraina e continueremo ad agire insieme: lo abbiamo concordato oggi in una videoconferenza della Coalizione dei Volenterosi, organizzata dal Presidente Emmanuel Macron e da me a Tolone. (1/4)

Dobbiamo lavorare per un vertice alla presenza del Presidente Zelensky. In quell’occasione dovrà essere concordato un cessate il fuoco. Se la parte russa continuerà a prendere tempo, l’Europa aumenterà la pressione delle sanzioni per aumentare le possibilità di una soluzione diplomatica. (2/4)

Noi europei siamo pronti a dare un contributo decisivo a solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina a seguito di una soluzione negoziata. L’attenzione deve essere rivolta al finanziamento, all’armamento e all’addestramento delle forze armate ucraine. La Germania è il partner più importante di Kiev in questo senso. (3/4)

Abbiamo informato il Presidente degli Stati Uniti Trump e abbiamo espresso la speranza che gli Stati Uniti continuino a dare un contributo sostanziale agli sforzi per sostenere, formulare garanzie di sicurezza e dare forma al processo diplomatico. (4/4)

Wir Europäer setzen die intensive Ukraine-Diplomatie fort und handeln weiter gemeinsam – darauf haben wir uns heute in einer Videokonferenz der Koalition der Willigen verständigt, die Präsident Emmanuel Macron und ich in Toulon verabredet haben. (1/4)

Wir müssen auf einen Gipfel hinarbeiten, an dem Präsident Selenskyj teilnimmt. Dort muss ein Waffenstillstand vereinbart werden. Spielt die russische Seite weiter auf Zeit, wird Europa den Sanktionsdruck erhöhen, um so die Chancen auf eine diplomatische Lösung zu erhöhen. (2/4)

Wir Europäer sind nach einer Verhandlungslösung bereit, entscheidend zu starken Sicherheitsgarantien für die Ukraine beizutragen. Im Zentrum muss die Finanzierung, Bewaffnung und Ausbildung ukrainischer Streitkräfte stehen. Hier ist Deutschland wichtigster Partner Kyjiws. (3/4)

Wir haben US-Präsident Trump unterrichtet und unserer Hoffnung Ausdruck verliehen, dass sich die USA weiter substanziell in die Anstrengungen zur Unterstützung, zur Formulierung von Sicherheitsgarantien und zur Gestaltung eines diplomatischen Prozesses einbringen. (4/4)