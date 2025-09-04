GIORGIA MELONI (X) * SCOMPARSA DI GIORGIO ARMANI: «LAVORATORE INSTANCABILE, UN SIMBOLO DELL’ITALIA MIGLIORE»

16.32 - giovedì 4 settembre 2025
Ci lascia a 91 anni Giorgio Armani. Con la sua eleganza, sobrietà e creatività ha saputo dare lustro alla moda italiana e ispirare il mondo intero. Un’icona, un lavoratore instancabile, un simbolo dell’Italia migliore. Grazie di tutto. pic.twitter.com/Rwyu4mXW54
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 4, 2025
