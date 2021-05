FRATELLI D’ITALIA – TRENTINO * CIRCOLO TERRITORIALE FDI PERGINE VALSUGANA: IL SENATORE DE BERTOLDI HA INAUGURATO LA SEDE “ MARIO GARBARI E GUIDO PETRI “

Presentazione Circolo territoriale FdI Pergine Valsugana “Mario Garbari e Guido Petri”.

Nella giornata odierna alla presenza del Senatore Andrea de Bertoldi, dei Consiglieri provinciali, del Capogruppo nel Consiglio Comunale di Trento Consigliere Pino Urbani e del Responsabile Provinciale Organizzazione di Fratelli d’Italia Roberto Biscaglia è stato presentato il circolo territoriale di Pergine dedicato ai due Patrioti perginesi Mario Garbari e Guido Petri morti durante il primo conflitto mondiale e ricordati nella lapide a Trento che riporta i nomi dei caduti dell’Associazione Studenti Trentini.

A solo un mese dalla ratifica del circolo presieduto dal Consigliere provinciale Claudio Cia, sono state registrate importanti adesioni da parte di alcuni esponenti politici locali e dei Comuni limitrofi. E’ questo l’esempio di Pierluigi Andreaus, Consigliere comunale a Pergine Valsugana e dell’Assessora all’Agricoltura, Urbanistica, Famiglia e Trasporti di Segonzano Manuela Zampedri. Entrambi continueranno – nei rispettivi territori – a svolgere attività politica all’interno delle liste civiche in cui sono stati eletti. Le loro adesioni confermano la capacità di Fratelli d’Italia di porsi in ascolto dei territori e di rappresentare gli interessi dei cittadini a tutti i livelli amministrativi.

I tesserati trentini del partito guidato da Giorgia Meloni sono più che decuplicati in 10 mesi. Ciò ha permesso la creazione di molti circoli territoriali e anche di alcuni circoli ambientali dedicati ad approfondimenti tematici di settore, per una forza politica che – sia a livello locale che nazionale – è in grado di mettere in campo coerenza, serietà, competenza e determinazione. Questi sono numeri importanti che confermano la continua ascesa di Fratelli d’Italia anche in Trentino e che permettono di guardare ai futuri appuntamenti elettorali con ottimismo.