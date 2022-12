UIL SCUOLA * RINNOVO CONTRATTO INFANZIA: DI FIORE, « SE NON SI È CAPACI DI UTILIZZARE GLI STRUMENTI ORDINARI DELL’AUTONOMIA, MEGLIO TORNARE SOTTO LO STATO »

12.09 - giovedì 22 dicembre 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione) –

Il 7 dicembre si era convenuto su tutto: aumenti contrattuali a regime, arretrati dal 2019, aumento delle quote FoREG per le retribuzioni più basse, attribuzione delle progressioni orizzontali di carriera già maturate con un aggancio alle sanzioni disciplinari, negoziazione di un nuovo sistema stabile per le progressioni di carriera.

Per la firma della bozza di accordo si stava attendendo l’approvazione in legge di una “norma ponte” avanzata dal Presidente Fugatti per venire incontro alle esigenze delle persone di scuola. Una norma formalmente richiesta più volte da UIL Scuola, per ultimo il 28 novembre.

Nelle scorse giornate, il segretario generale Di Fiore si è permesso di sollecitare in tal senso il Presidente di APRaN, avvocato Baracetti ed in ultimo il Dirigente Generale del personale, dottor Luca Comper.

AD OGGI NULLA!!!

Le Scuole si stanno avvicinando alla chiusura natalizia, ma l’unico pacco pronto sarebbe quello confezionato alle persone di Scuola!

Dum ROMAE consulitur, Sagunto expugnatur, dicevano i Latini.

Mentre l’Amministrazione si attarda in formalismi, tecnicismi, procedure, le Scuole rimangono in subbuglio. L’Amministrazione provinciale perde tempo e le lavoratrici e i lavoratori continuano ad essere maltrattati. Per questa ragioni la protesta non può che continuare.

Collegi docenti bloccati, Viaggi di istituzione sospesi, Consigli di Classe fermi, in vista il blocco degli scrutini…

Di Fiore: “Ha dell’incredibile che l’unico comparto della Scuola che è integralmente provinciale sia proprio quello ancora senza contratto. Se non si è capaci di utilizzare gli strumenti ordinari dell’Autonomia, meglio ritornare sotto lo Stato”