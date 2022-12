FARMACIE TRENTINE * TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI: « CONTINUEREMO AD EROGARE IL SERVIZIO IN LIBERA PROFESSIONE, CON LE CONSUETE MODALITÀ »

19.56 - venerdì 30 dicembre 2022

In merito a quanto comunicato nei giorni scorsi dall’Azienda sanitaria trentina, riguardo all’effettuazione di tamponi antigenici rapidi, si rende noto che le Farmacie territoriali abilitate, sia pubbliche che private, continueranno a erogare il servizio in libera professione con le consuete modalità. Il cittadino potrà quindi continuare a rivolgersi alle farmacie del territorio per effettuare il tampone a pagamento.

Prendiamo atto della presenza di 13 punti per l’erogazione dei test covid in regime convenzionale e dei relativi orari di apertura al pubblico, augurandoci che questa nuova modalità operativa non arrechi ulteriori inutili disagi ai cittadini ormai abituati a rivolgersi alla propria farmacia di fiducia e di prossimità.

Rimanendo in attesa di nuove disposizioni da parte ministeriale, le Farmacie trentine si rendono pienamente disponibili a rinnovare la convenzione con il SSP, qualora l’Azienda Sanitaria lo ritenesse opportuno, confermandosi come sempre vicine alla cittadinanza quali punto primario di accesso al servizio sanitario.