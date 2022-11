“CONSORZIO APT DEL TRENTINO” * TURISMO: PRESIDENTE RIZZI, « LA NOSTRA SOCIETÀ NASCE CON L’OBIETTIVO DI FAVORIRE MAGGIORI SERVIZI E NUOVE COMPETENZE »

13.19 - mercoledì 30 novembre 2022

Favorire maggiori servizi, nuove competenze ed economie di scala nel settore turistico a favore dei territori trentini. Questo, in sintesi, l’obiettivo del neonato “Consorzio ApT del Trentino”, la società composta dalle Aziende per il Turismo della Provincia autonoma di Trento, formalmente costituito questa mattina a Trento con la firma dei rispettivi presidenti.

Attraverso il Consorzio, guidato dal presidente dell’ApT Val di Sole Luciano Rizzi, viene data di fatto ufficialità al Tavolo dei Presidenti delle ApT, un organo informale che negli ultimi anni è stato spesso convocato e ha permesso di creare sinergia e confronto tra le varie Aziende per il Turismo trentine.

“La Riforma del Turismo Trentino introdotta dall’assessore Roberto Failoni –afferma il presidente del Consorzio ApT del Trentino Luciano Rizzi- ha favorito e incentivato il dialogo tra le varie ApT del territorio. La legge ha dato vita a un sistema del turismo sempre più interconnesso, con ruoli e competenze ben definite e nuovi scenari che vanno oltre i confini territoriali. Questo ha aperto la strada a nuove importanti opportunità per le ApT e per gli operatori. Sarà compito del Consorzio, adesso, dare concretezza alla volontà di erogare maggiori servizi e rendere le ApT protagoniste in positivo dell’evoluzione del turismo trentino. In questi mesi abbiamo creato maggiore compattezza e dialogo rispetto al passato, e siamo certi che le ricadute di questa sinergia saranno positive sotto tutti i punti di vista”.

Il Consorzio si occuperà della gestione diretta e indiretta di servizi di ogni genere indirizzati a favorire lo sviluppo di nuove e maggiori competenze e di economie di scala dei soci che permettano di sviluppare le loro attività e raggiungere al meglio gli obiettivi di promozione dei territori e delle loro attività.

In particolare, l’attività della Società è diretta a prestare ai soci ogni forma di assistenza, anche attraverso servizi di tipo contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico. Il Consorzio potrà assistere e rappresentare i soci nei rapporti, anche contrattuali, con enti pubblici e privati, promuovendo opportune iniziative legislative per il loro sostegno e sviluppo. Tra gli obiettivi c’è anche la promuovere della formazione, della qualificazione e dell’aggiornamento professionale degli amministratori e dei dipendenti delle società, con la promozione di corsi per l’accrescimento delle professionalità. Ma il Consorzio si occuperà anche di effettuare studi e ricerche di mercato, promuovere ed organizzare convegni e manifestazioni di interesse comune, promuovere occasioni di incontro tra amministratori e dipendenti anche nell’ambito di attività ricreative, sportive e di intrattenimento, sviluppando quindi ogni forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone. Infine, la neocostituita società potrà stipulare, nell’interesse dei soci nonché degli Amministratori e dipendenti dei soci medesimi, accordi, protocolli e convenzioni per la fruizione di servizi e/o l’acquisto di beni.

“Si tratta –conclude il presidente Rizzi- di una grande opportunità per tutto il sistema del turismo trentino. Una maggiore interazione e un maggior dialogo porteranno benefici per tutti, dagli enti territoriali agli operatori del settore, sotto un’unica regia e verso obiettivi condivisi”.