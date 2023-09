CONFINDUSTRIA – TRENTO * ASSEMBLEA ANNUALE: « TRENTINO 5.0, PERSONE AL CENTRO – CAMBIAMENTO CLIMATICO – TRANSIZIONE DIGITALE – AZIENDE LUOGO DI CRESCITA »

07.29 - martedì 19 settembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Le proposte dell’industria per la “Società Trentino 5.0”. In occasione dell’Assemblea Annuale, Confindustria Trento ha lanciato la sua visione per un Trentino più equo, sostenibile, inclusivo e prospero.

Ottocento tra rappresentanti delle istituzioni e della società civile, imprenditori e manager associati hanno partecipato questa sera all’Assemblea annuale di Confindustria Trento, ospitata al Centro Congressi di Riva del Garda e aperta, nella parte pubblica, alla partecipazione degli stakeholder dell’industria trentina. Con loro, e con i prestigiosi ospiti che hanno preso parte all’appuntamento, Confindustria Trento ha condiviso la propria visione per il Trentino di domani.

Le proposte per la costruzione di questa “Società Trentino 5.0” sono contenute nel position paper omonimo, apice del lavoro condotto dall’Associazione nell’ambito del progetto “Duemilatrentino – Futuro Presente”, aperto oltre due anni fa da uno studio sulla “Centralità dell’individuo e della qualità della vita” e focalizzato, lo scorso anno, sui temi della “Transizione Sostenibile”, a livello ambientale, economico e sociale.

A presentare gli esiti del lavoro di analisi degli scenari e di ascolto del territorio svolto dall’Associazione è stato in prima battuta Lorenzo Tavazzi, Partner e responsabile Area Scenari e Intelligence di The European House Ambrosetti, che ha supportato il percorso condotto da Confindustria Trento anche grazie al sostegno del main parter Sparkasse. Tavazzi ha illustrato il lavoro svolto nell’ambito del progetto, che ha portato alle proposte contenute nel Position Paper.

Il Presidente di Confindustria Trento Fausto Manzana, intervistato da Rosalba Reggio, giornalista del Sole 24 Ore, ha portato dunque l’attenzione sulle principali evidenze del lavoro dell’Associazione: “Dobbiamo definire le condizioni per fare diventare il Trentino un’eccellenza nel mondo: tutto questo parte necessariamente dalla sostenibilità. Parliamo alle istituzioni, al prossimo governo provinciale, ai cittadini, a tutti quelli che contribuiscono allo sviluppo del nostro territorio.

La nostra idea di Società Trentino 5.0 si concretizza in questo: persone al centro, attenzione al cambiamento climatico, alla transizione digitale, alle aziende come luogo di crescita e formazione, all’Autonomia come strumento irrinunciabile per rilanciare l’economia del territorio”.

Priorità e valori che hanno animato anche il confronto tra Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy e Elly Schlein, Segretaria del Partito Democratico. Gli spunti sono stati di stimolo per l’intervento di Achille Spinelli, Assessore allo sviluppo economico della Provincia autonoma di Trento.

Di sinergia di sistema per la crescita del territorio aveva parlato nel suo saluto anche Nicola Calabrò, direttore generale e amministratore delegato di Sparkasse, main partner del progetto Duemilatrentino.

Durante la parte pubblica dell’Assemblea è stato inoltre assegnato il premio speciale “5.0: Youth in action!”: destinato alle migliori riflessioni sul concetto di “Società Trentino 5.0” venute dalle scuole che avevano partecipato quest’anno ai progetti “Eureka! Funziona!” e “Tu Sei”. Ad aggiudicarsi il riconoscimento:

per la categoria Scuole Primarie

“Societa’ 5.0 Impatto Zero”

Istituto Comprensivo di Borgo Valsugana

per la categoria Scuole secondarie di primo grado

“Rifiutiamoci… di sporcare per un ambiente pulito”

Istituto Comprensivo Levico Terme con Adige Spa – BLM Group

per la categoria Scuole secondarie di secondo grado e Istituzioni formative

A cocktail for the improvement of human lives

CFP ENAIP Ossana con Bertagnolli G. Distilleria Srl

L’Assemblea annuale di Confindustria Trento si era aperta come di consueto con la parte privata riservata ai soli associati, nel corso della quale l’Assemblea ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2022 illustrato dal direttore generale Roberto Busato: l’esercizio si è chiuso con un risultato positivo.

L’appuntamento è stato anche l’occasione per le consuete premiazioni.

Degli imprenditori “over 75” ancora oggi in attività:

Ezio Ghezzi, Trafileria Punteria Ghezzi di Ghezzi Ezio Sas

Mauro Giori, Gilsa Giori Srl

Mauro Lunelli, Ferrari F.lli Lunelli Spa

Claudio Pinter, Almax Mori Srl

Piergiorgio Sandri, Sandri Autotrasporti Srl

Delle aziende iscritte da più di 50 anni:

Baldo Trasporti Spa

Novurania Spa

Nel corso dell’Assemblea Privata è stato assegnato anche il nuovo premio “Futuro Presente”: prima edizione del riconoscimento pensato per valorizzare le competenze di leader e capitani d’impresa che hanno saputo potenziare più di altri la crescita aziendale. Il premio è andato a:

Elena Andreolli, Consigliere Delegato, Azienda Consorziale Terme Di Comano

Francesco Orefice, Co-Amministratore, Dial Funghi Srl

L’Assemblea di Confindustria Trento si è svolta grazie al supporto del main partner Sparkasse e al contributo di ITAS Mutua, Umana Spa, Dorigoni, WTW, Vendor Srl Società Benefit, Centro Congressi Riva del Garda.