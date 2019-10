COISP – SINDACATO POLIZIA * SPARATORIA QUESTURA – TRIESTE: PIANESE, « L’AUSPICIO è CHE LA VICINANZA DEL MONDO POLITICO NON SIA SOLO DI CIRCOSTANZA »

Sparatoria Questura: Pianese (Coisp), grande commozione, ora più tutele. “L’abbraccio di tantissimi cittadini ai funerali di Matteo Demenego e Pierluigi Rotta è l’esempio più grande di quanta fiducia e gratitudine vi sia da parte degli italiani nella Polizia di Stato e nelle Forze dell’Ordine. Non possiamo che unirci alla commozione e alla vicinanza alle famiglie e agli amici dei nostri due colleghi”. Così al termine dei funerali a Trieste il segretario generale del Coisp Domenico Pianese.

“L’auspicio è che la vicinanza del mondo politico non sia solo di circostanza ma si traduca in un concreto e tangibile sostegno a chi davvero rischia la vita quotidianamente per la sicurezza di tutti”, conclude.