https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2020/05/Schermata-2020-05-30-alle-11.06.02.png 410 697 admin https://www.agenziagiornalisticaopinione.it/wp-content/uploads/2017/11/AGO.png admin 2020-05-30 11:25:49 2020-05-30 11:25:49 CANALE 5 * " Amici Speciali - con Tim insieme per l'Italia ": « obiettivi raggiunti, per la protezione civile TRE apparecchiature per la terapia sub intensiva »