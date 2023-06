SETEFESTIVAL * “IL CLIMA È CAMBIATO“: « LA CONFERENZA STAMPA A ROVERETO (TN) – CORTILE DELLA PIRAMIDE (17/6 – 11.00) »

17.09 - mercoledì 14 giugno 2023

Sabato 17 giugno Ore 11.00 C/o Biblioteca Tartarotti | Corso Angelo Bettini, 43, Rovereto. Il 7 e l’8 luglio arriva a Rovereto la prima edizione di SETE Festival.

Per conoscere tutti i dettagli della manifestazione, la conferenza stampa di presentazione dell’evento

Sabato 17 giugno 2023 / ore 11.00 CORTILE DELLA PIRAMIDE C/O BIBLIOTECA TARTATOTTI Corso Angelo Bettini, 43, Rovereto.

Saranno presenti:

Micol Cossali – Assessora alla cultura del Comune di Rovereto

Chiara Sighele – Direttrice generale – Centro per la Cooperazione Internazionale

Alessia Torre – Responsabile Progetto Nevermore FBK

Alessio Bertò – Direttore del Servizio Turismo e Sport PAT

Marisa Zeni – Amm. delegato Eurostandard

Sara Giorgio – Poplar Festival

Emanuele Lapiana – Direttore Artistico SETE Festival

SETE FESTIVAL: ACQUA, CLIMA, MUSICA E POP CULTURE. IL 7 E 8 LUGLIO AI GIARDINI PERLASCA DI ROVERETO. LA PRIMA EDIZIONE DELLA KERMESSE

Due giorni di musica, incontri, stand-up comedy, cinema, laboratori, giochi, installazioni e dibattiti. La prima edizione di SETE Festival porta con sé un obiettivo chiaro: affrontare il cambiamento climatico attraverso un cambiamento di prospettiva. Non sono necessari dati, né proiezioni per comprendere l’importanza di una risorsa come l’acqua per l’intero pianeta.

SETE Festival porta nella città della Quercia scienziati, attivisti, divulgatori, artisti e musicisti per parlare di crisi climatica, tecnologia, arte e futuro.