QUESTURA DI TRENTO * “PIANO NEVE” 2023-2024: « OBBLIGO DI PNEUMATICI INVERNALI O CATENE A BORDO, DAL 15 NOVEMBRE AL 15 APRILE »

12.42 - giovedì 7 dicembre 2023

“Piano Neve” edizione 2023-2024. Viabilità Italia comunica che sul sito internet www.poliziadistato.it e stato pubblicato il Piano Neve 2023-2024.

In particolare sono disponibili i seguenti documenti:

• le linee guida con l’indicazione dei codici colore relativi all’intensita delle precipitazioni nevose;

• le tratte autostradali dove poter attuare il fermo temporaneo dei mezzi pesanti e l’indicazione delle aree di accumulo degli stessi, con il numero di stalli per la sosta disponibili;

• l’elenco delle strade extraurbane e delle autostrade ove e in vigore 1 ‘obbligo di portare

a bordo idonei mezzi antisdrucciolevoli o di circolare con pneumatici invernali montati;

• il protocollo operativo da adottare in caso di emergenza;

• le principali arterie stradali in gestione alla societa Anas S.p.A. maggiormente esposte al rischio neve;

• le procedure da osservare in caso di pioggia ghiacciata – freezing rain;

• il piano di vigilanza sulla rete ferroviaria.

Obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo

Si ricorda che in base alla direttiva del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1580 del 16 gennaio 2013, dal 15 novembre 2023 al 15 aprile 2024 su strade e autostrade, dove l’Ente gestore lo preveda con specifica ordinanza, e in vigore l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo

(allegata scheda illustrativa).

Come informarsi sulle condizioni del traffico.

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.l.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I., nonche tramite i Pannelli a Messaggio Variabile presenti lungo gli itinerari autostradali.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas e possibile, inoltre, utilizzare l’applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilita e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per ii viaggio, sono disponibili su www.aiscat.it e sui diversi canali attivati dalle singole Societa concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).

Come ogni anno, dal 15 novembre torna l’obbligo per tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori e i motocicli, di montare gli pneumatici invernali o di tenere a bordo, mezzi antisdrucciolevoli.

L’obbligo vige su tutte le strade urbane, extraurbane e le tratte autostradali individuate dai rispettivi enti proprietari ed e pubblicizzato attraverso apposita segnaletica.

La Polizia di Stato ricorda che le gomme invernali, perche siano conformi alla legge, devono riportare sul fianco, la sigla M+S (oppure “MS”, “M/S”, “M-S”, “M&S” acronimi di mud & snow ovvero tango e neve).

La sigla M+S pu6 essere affiancata dal simbolo del fiocco di neve che rappresenta un’ulteriore

certificazione, fatta da un ente terzo, che garantisce ulteriormente l’idoneita dello pneumatico nelle prestazioni invernali (la sigla M + S e invece un’autocertificazione del costruttore).

In ogni caso, come previsto dalla normativa vigente, si ricorda che gli pneumatici devono essere installati in una delle misure riportate sul documento di circolazione, della stessa marca e dello stesso tipo sul medesimo asse, avere ii battistrada con disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e circonferenza; con intagli profondi almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, 1,00 mm per i motoveicoli e 0,50 mm per i ciclomotori laddove per intagli principali si intendono le scanalature larghe che si trovano nella zona centrale del battistrada che copre all’incirca i tre quarti della superficie dello stesso.

Per la sicurezza della circolazione e l’incolumita degli utenti della strada, si raccomanda di

montare penumatici invernali omologati nel periodo indicato in quanta, soprattutto in condizioni climatiche particolarmente rigide con manto stradale innevato o ghiacciato, e fondamentale

rendere ii veicolo piu sicuro aumentando la tenuta di strada e la capacita di frenata.