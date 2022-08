MEDIASET * RETEQUATTRO – “ZONA BIANCA”: « DOMANI SERA OSPITI DI GIUSEPPE BRINDISI, MATTEO SALVINI – GIUSEPPE CONTE – FLAVIO BRIATORE »

15.10 - mercoledì 03 agosto 2022

Domani sera, giovedì 4 agosto, al centro del nuovo appuntamento con “Zona Bianca” – il programma condotto da Giuseppe Brindisi, in prima serata su Retequattro – il valzer delle alleanze in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, con le polemiche tra le opposte coalizioni di centrodestra e centrosinistra su temi economici e sociali. Il tutto nonostante gli aumenti in corso e la crisi che spaventa gli italiani.

Tra gli altri temi della serata, i no-vax che si stanno organizzando in partiti politici e l’immigrazione di seconda generazione, con un focus sulle baby gang.

Ospiti della puntata, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il leader della Lega Matteo Salvini e l’imprenditore Flavio Briatore.

Cologno Monzese, 3 agosto 2022