PAT * «WEEKEND DEL BENESSERE FAMILIARE, TRE EVENTI A VILLA LAGARINA TERLAGO DI VALLELAGHI E TERZOLAS»

18.20 - venerdì 5 settembre 2025

Ritornano gli annuali appuntamenti nelle valli trentine, promossi dai rispettivi Distretti famiglia per il divertimento e lo svago delle famiglie e delle comunità.

Questo weekend sarà tutto all’insegna di eventi in chiave “family”: si inizia sabato 6 con la Festa dello sport per proseguire domenica 7 con la Passeggino marathon e Famiglie in festa.

La prima, che è alla sua terza edizione, si terrà sabato 6 settembre, dalle 14.00 alle 18.30, in località sportiva Ai Giardini a Villa Lagarina; è promossa dai comuni di Isera, Nogaredo, Pomarolo e Villa Lagarina, dal Distretto famiglia Vallagarina e dall’associazionismo sportivo che, grazie al Progetto “Ok, Boomer”, uniranno le forze per offrire un pomeriggio all’insegna dello sport e del divertimento.

La seconda è la Passeggino marathon che si terrà domenica 7 settembre, con partenza ad ore 9.30 presso il parco Braidon del comune Vallelaghi: una marcia non competitiva ed inclusiva lunga 5 km.

L’iniziativa è promossa dall’Agenzia per la coesione sociale con il Comune Vallelaghi, il locale Distretto famiglia, la Comunità e il Gruppo sportivo Fraveggio.

Il terzo appuntamento è “Famiglie in festa” che si terrà a Terzolas il 7 settembre, dalle 9.00 alle 18.30. È organizzato dal Distretto famiglia Valle di Sole e questa edizione avrà come tema l'”Ecologia delle relazioni per una cultura di pace”: un evento aperto a tutti.

“Questi tre eventi sono solo alcune delle numerose iniziative dedicate alle famiglie, che crescono di anno in anno a conferma della volontà della nostra provincia di rafforzare la sua vocazione di territorio “amico delle famiglie” – ha dichiarato il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, università e ricerca della Provincia autonoma di Trento, Achille Spinelli.

Sono segnali che testimoniano di un territorio che ha sviluppato negli anni, grazie all’intensa opera della Provincia autonoma di Trento, un sistema di progettualità, di servizi di welfare, di conciliazione vita-lavoro, di interventi tariffari a favore delle famiglie, alimentando il benessere, la coesione sociale e lo sviluppo economico.

Grazie all’intensa opera sul territorio da parte dei suoi Distretti famiglia questo è stato possibile ed ora ne vediamo i risultati. Intendo anche ringraziare – ha concluso Spinelli – il supporto dell’Agenzia per la coesione sociale per il coordinamento con i Distretti famiglia e l’Euregio che, in particolare nella “Passeggino marathon”, ha messo a disposizione i premi per le famiglie realizzati da partner-vantaggi dell’EuregioFamilyPass”.

Elemento distintivo sarà la presenza negli eventi di Villa Lagarina e di Terlago di uno stand informativo sull’EuregioFamilyPass gestito dall’Agenzia per la coesione sociale.

Presso lo stand le famiglie potranno richiedere gratuitamente la card dell’EuregioFamilyPass, che offre ai nuclei familiari con figli under 18 e residenti nei tre territori dell’Euregio (Trentino, Alto Adige, Tirolo) tariffe agevolate e scontistiche su diversi ambiti: trasporti, cultura, ristorazione, impianti sciistici, ricettività, centri acquatici.