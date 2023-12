PAT * “VIS-À-VIS“: « SETTORE AUDIOVISIVO TRIVENETO, UN CENTINAIO GLI OPERATORI IN TRENTINO NELL’EVENTO PROMOSSO DA FILM COMMISSION »

18.10 - giovedì 14 dicembre 2023

Vis-à-Vis, una seconda edizione di successo.Un centinaio gli operatori del settore audiovisivo del Triveneto oggi e domani in Trentino nell’evento promosso dalla Film Commission. Sono un centinaio gli operatori e le operatrici del settore audiovisivo, provenienti dal Triveneto, che fra oggi e domani si stanno confrontando in Vis-à-Vis, la seconda edizione dell’evento di matchmaking tra produttori di documentario e broadcaster, promosso da Trentino Film Commission e Creative Europe Desk Italy MEDIA, in collaborazione con Veneto Film Commission, FVG Film Commission e Fondo audiovisivo FVG, IDM Film Commission. Nel pomeriggio a Palazzo Geremia si è tenuta la cerimonia di apertura con Elisabetta Bozzarelli, assessore del Comune di Trento con delega in materia di politiche giovanili, formazione, istruzione, cultura, biblioteche e turismo, Giampaolo Pedrotti, presidente di Trentino Film Commission e capo ufficio stampa della Provincia, che ha portato i saluti anche della vicepresidente della Provincia e assessore alla cultura Francesca Gerosa, nonché di Luca Ferrario, direttore di Trentino Film Commission, area di Trentino Sviluppo.

Come lo scorso anno sono presenti rappresentanti di Rai documentari e Rai cultura, Warner Discovery, Sky e, per la prima volta, La7 e Netflix, ma in questa seconda edizione sono raddoppiati i commissioning editor, per incrementare il numero degli incontri one-to-one con i produttori e le produttrici. Grande spazio viene dato anche al tema Branded Content, di attualità in un contesto di contrazione degli investimenti dei broadcaster. Oltre agli esperti in materia che lavorano presso le reti tv, OBE- Osservatorio Branded Entertainment offrirà ai produttori e alle produttrici una mentorship consulenziale, sia su specifici progetti sia sullo strumento in generale e le sue modalità operative.

Oggi pomeriggio, dopo i saluti istituzionali anche da parte di Silvia Sandrone e Sarah Bellinazzi del Creative Europe Desk Italy Media, hanno preso il via i lavori moderati da Alessandra Alessandri di Labmedia. A portare il proprio intervento alcuni tra i maggiori broadcaster italiani di documentario (Rai Documentari, Rai Cultura, La7, Warner Discovery, Sky, Netflix Italia): Fabio Mancini, produttore e commissioning Editor RAI Documentari; Markus Nikel, international advisor, Rai Documentari; Silvia De Felice, producer programmi d’arte Rai 5; Eleonora Mambriani, programming sr manager Warner Discovery male channels; Laura Maffei, programming sr manager Warner Discovery female channels; Marina Capretti, rights acquisition La 7; Giovanni Bossetti, direttore non fiction italiana Netflix; Francesca Sorge, head of MarCom OBE-Osservatorio Branded Entertainment; Enrico Marangoni, responsabile product placement e branded content Rai Pubblicità; Barbara Frigerio e Alessandra Sachespi, produttori esecutivi Sky Arte, Documentaries e Nature; Gabriele Gobitti, ad sales branded content Warner Discovery; Emanuela Donati, iniziative speciali e branded entertainment La 7.

Domani Silvia Sandrone di Creative Europe Desk Italy-MEDIA, illustrerà i nuovi bandi Creative Europe di sostegno ai produttori e una case history di successo. Prevista anche la presentazione di alcune iniziative di formazione in programma nel 2023 dedicate ai produttori. Domani poi è previsto il cuore dell’evento, ovvero l’incontro “Vis-à-Vis” tra i broadcaster e i produttori. A questo momento di incontro, sold out ormai da giorni, sono oltre 100 i partecipanti provenienti Friuli Venezia Giulia, Veneto, Alto Adige e Trentino, 69 i progetti candidati per gli Speed-date provenienti da 46 società e oltre 340 le richieste di speed-date one-to-one di presentazione dei progetti selezionati, riservati su prenotazione alle società di produzione.