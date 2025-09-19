PAT * VAL DI FASSA: FUGATTI, «SICUREZZA CICLISTI E MEZZI PESANTI, SOPRALLUOGO AL CANTIERE DEL MUNCION (STRADA 238 COMUNE SAN GIOVANNI)»

11.50 - venerdì 19 settembre 2025

Il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha effettuato un sopralluogo sul cantiere in corso per la messa in sicurezza Strada provinciale 238 di Muncion, nel Comune di San Giovanni di Fassa.

L’intervento, iniziato nel mese di settembre 2025 e molto atteso dalla comunità locale, prevede l’allargamento del tornante al chilometro 0+871, in modo tale da consentire il passaggio in sicurezza dei mezzi pesanti, delle automobili e dei tanti ciclisti che percorrono la strada in direzione della Valle del Vajolet.

“I lavori di rettifica – ha affermato il presidente – si sono resi necessari per garantire una maggiore sicurezza alla circolazione. Parliamo di un tracciato molto frequentato dai ciclisti amatoriali, dato che in passato è stato inserito in una tappa del Giro d’Italia. La messa in sicurezza di questo tratto si inserisce in una visione più ampia di attenzione e cura verso tutte le zone del nostro territorio”.

L’opera, finanziata con un importo complessivo di 580.458 euro, ha l’obiettivo di rendere praticabile la strada anche ai mezzi pesanti, in modo tale da rimuovere il divieto e l’attuale necessità di deroghe per il transito in caso di necessità.

Il progetto – a quanto precisato dall’ingegnere Massimiliano Tatti, dell’Agenzia provinciale per le opere pubbliche (Apop) – prevede l’allargamento del tornante, che avrà un raggio medio di curvatura di 6 metri, attraverso uno sbancamento a monte e la costruzione di una nuova fondazione di sostegno su micropali a valle.

I lavori si interromperanno a novembre per la pausa invernale e riprenderanno la prossima primavera.

Per il sindaco di San Giovanni di Fassa, Giulio Florian, si tratta di “un progetto rimasto nel cassetto per diversi anni che ha finalmente visto la luce grazie all’impegno della Giunta Fugatti”. “Si tratta – ha aggiunto – di un’opera di grande importanza per il nostro territorio: diamo finalmente una risposta concreta a un problema viabilistico critico per il collegamento con la valle del Vajolet, il Ciampedìe e gli abitati di Ronch e Moncion”.

Alla visita sull’area di cantiere erano presenti anche il procurador del Comun General de Fascia, Edoardo Felicetti, la vizeprocuradora, Lara Battisti, e il consigliere provinciale Luca Guglielmi.

“L’intervento – ha specificato Battisti – è atteso da oltre vent’anni dalla popolazione di Moncion. Attualmente esistono forti limitazioni nel traffico dei mezzi pesanti, con difficoltà nell’approvvigionamento dei rifugi e ostacoli nello sviluppo del paese sulla strada. Con l’ampliamento e la messa in sicurezza della carreggiata, sarà finalmente possibile garantire un transito più agevole e sicuro per tutti i mezzi, anche nei mesi invernali”.

Soddisfazione per l’opera è stata espressa anche dal consigliere Guglielmi, che ha rilevato come l’intervento fosse “un impegno da me preso nella scorsa legislatura e concretizzato grazie al finanziamento della Giunta provinciale per dare una risposta concreta agli abitanti di Muncion e ai turisti che attraversano la zona”.