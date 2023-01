PAT * SPORT E VOLONTARIATO: « A PINZOLO I CAMPIONATI DI SCI PER SOCCORRITORI SANITARI, CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE A TRENTINO MARKETING IL 18/1 (ORE 11.00) »

10.09 - sabato 14 gennaio 2023

Campionati di sci per i soccorritori sanitari a Pinzolo, la presentazione mercoledì 18 gennaio. Appuntamento alle 11.00 nella sala di Trentino Marketing con l’assessore Failoni, gli organizzatori e i “volontari-sciatori”. Una manifestazione sportiva e solidale che coinvolge il territorio e centinaia di partecipanti da tutta Italia. Sono i Campionati italiani di sci degli operatori trasporto infermi di Pinzolo, riservati ai soccorritori in ambito sanitario e agli operatori dell’emergenza sanitaria, che tornano per la 24/esima edizione dal 20 al 22 gennaio 2023 in val Rendena.

L’evento sarà presentato nella conferenza stampa di mercoledì 18 gennaio alle 11.00 presso la sala di Trentino Marketing in via Romagnosi a Trento. Parteciperanno Roberto Failoni, assessore provinciale a turismo e sport e Antonio Caola, presidente dell’associazione Soccorso e Trasporto Infermi STI Pinzolo-Alta Rendena che organizza l’evento. L’appuntamento vedrà la presenza dei volontari e delle volontarie, soccorritori e soccorritrici – fra i quali ci sono tanti giovani – che partecipano alle gare.