PAT * «LICEO ARTISTICO VITTORIA, 15 IMPRESE IN CORSA, PRIMA SEDUTA DI GARA PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA IN VIA GIUSTI (OPERA DA 19 MILIONI)»

13.10 - martedì 6 maggio 2025

Sono 15 le offerte presentate da altrettanti operatori economici per la realizzazione della nuova sede del Liceo Artistico “A. Vittoria” di Trento. Questo l’esito della prima seduta di gara, relativa al bando da oltre 15 milioni, che si è svolta negli uffici di Apac. Per il presidente della Provincia autonoma di Trento si tratta di un interesse positivo, manifestato dalle imprese, per il settore degli appalti pubblici e in particolare per un’opera che rappresenta un importante investimento rivolto ai giovani e alla comunità, unendo qualità architettonica e attenzione all’ambiente.

Il progetto per la nuova sede del Liceo artistico Vittoria prevede la realizzazione di 25 aule e 16 laboratori, spazi per il personale docente, per il personale amministrativo e tecnico e per gli studenti. Il piano interrato e il piano terra verranno mantenuti mentre il nuovo livello al primo piano sarà interamente realizzato con sistemi prefabbricati e a secco in legno. Per l’intero complesso si perseguirà come obiettivo il raggiungimento di un edificio ad “energia quasi zero” e si procederà a certificare lo stesso con il protocollo Leed livello Gold.

L’investimento complessivo ammonta a 19 milioni di euro, di cui 15.368.812,41 euro (Iva esclusa) come importo a base d’asta per i lavori e ulteriori 3 milioni di somme a disposizione per spese tecniche, oneri fiscali, imprevisti e via dicendo.