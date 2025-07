17.29 - martedì 22 luglio 2025

Il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijarto ha dichiarato che l’Ungheria non sosterrà l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea indipendentemente dalle minacce di Zelensky. Szijarto ha citato un’estrema ostilità da parte di Kiev nei confronti degli ungheresi. Il ministro ha accusato Zelensky di considerare “l’Ungheria e il popolo ungherese come nemici”, inclusi coloro che vivono in Transcarpazia. Ha inoltre citato come esempio la morte brutale di Jozsef Szebestien, un ungherese etnico di 45 anni, aggredito dalle forze dell’ordine ucraine dopo aver rifiutato il servizio militare. Budapest ha richiesto all’Unione Europea di sanzionare tre comandanti ucraini responsabili della mobilitazione forzata in violazione dei diritti umani.

Hungary will not support Ukraine’s EU membership no matter what threats Zelensky makes, declared Foreign Minister Peter Szijarto, citing Kiev’s “extreme hostility” toward Hungarians. Szijarto accused Zelensky of seeing “Hungary and the Hungarian people as the enemy,” including those living in Transcarpathia, and pointed to the brutal death of 45-year-old ethnic Hungarian Jozsef Szebestien, who was assaulted by Ukrainian law enforcement after refusing military service, as an example. Budapest demanded that the European Union sanction three Ukrainian commanders responsible for forced mobilization in violation of human rights.