PAT * “LA BELLA E LA BESTIA“: « LO SPETTACOLO TEATRALE ISPIRATO ALLA FAVOLA DI DE BEAUMONT, A TRENTO – CASTELLO BUONCONSIGLIO (8-10/12) »

07.49 - martedì 28 novembre 2023

La bella e la bestia al Castello del Buonconsiglio.Il teatro al museo da venerdì 8 a domenica 10 dicembre Da venerdì 8 dicembre a domenica 10 dicembre al Castello del Buonconsiglio sarà messo in scena lo spettacolo teatrale ispirato alla favola di de Beaumont. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Venerdì 8 dicembre (ad ore 18.30 e replica alle 20.30), sabato 9 (ad ore 18.30 e replica alle 20.30) e infine domenica 10 dicembre ad ore 18 la magia dello spettacolo teatrale, liberamente ispirato alla favola della Bella e la Bestia di Marie Leprince de Beaumont, sarà la protagonista assoluta nelle sale ex Marangonerie del Castello del Buonconsiglio.

Il recital, realizzato in collaborazione con il Servizio Attività e Produzione culturale della Provincia autonoma di Trento, regala al pubblico la storia d’amore per eccellenza, quella tra la Bella e La Bestia. Con il tocco personale di Alessio Chiodini, il racconto in prosa diventa l’occasione per scoprire nuove strade di interpretazione, distanti dai classici proposti dalla Disney in versione cartoon o musicale. Prende vita una tra le favole più belle di tutti i tempi, portando lo spettatore a vivere una vera e propria esperienza teatrale grazie al racconto figurato a stretto contatto con il pubblico.

Ambientata all’interno del castello della Bestia, si svolgeranno le vicende che vedono protagonisti una Bestia (Alessio Chiodini), Belle (Valentina Corti) e un Narratore (Giovanni Pelliccia) che riserverà delle sorprese. Lo spettacolo fa incontrare le solitudini, le diversità e insegna ad amarle; è proprio l’amore il perno sul quale ruotano le vite dei protagonisti. Il sacrificio diventa conoscenza di sé e alla fine del viaggio, per quanto breve, sembrerà di aver soggiornato in un castello in grado di fare vere magie.

Scritto e diretto da Alessio Chiodini, aiuto regia Mary Ferrara, prodotto da Mary Ferrara e Ameno production; con Alessio Chiodini e Valentina Corti, Giovanni Pelliccia. Adattamento, drammaturgia e regia: Alessio Chiodini.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti: non perdete questa opportunità unica potete prenotare allo 0461492811.